Przemówienie Bidena bez konkretów? Komentarze po wystąpieniu prezydenta USA

Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Podczas wystąpienia w Arkadach Kubickiego Biden zapewniał o wsparciu Ameryki dla walczącej Ukrainy. Podkreślał, że całkowitą odpowiedzialność za wojnę ponosi Władimir Putin.

- Dzisiaj, raz jeszcze, przemawiam do Rosjan: Stany Zjednoczone i narody Europy nie mają zamiaru zagrabić Rosji. Nasi sojusznicy nie są przeciwnikami. Wojna jest tragedią. Prezydent Putin wybrał tę wojnę. Każdego dnia, jak ta wojna trwa, to jest jego wybór - podkreślił Biden.

Joe Biden w Polsce. Komentarze po słowach prezydenta USA

Jak dodał, ta wojna zaczęła się od słowa. - Gdyby Rosja przestała najeżdżać na Ukrainę - skończyłaby się wojna. Ukraina - gdyby przestała się bronić - to byłby koniec Ukrainy. Dlatego razem musimy upewnić się, że Ukraina będzie się mogła bronić - zaznaczył prezydent USA.

Wystąpienie Bidena mocno podzieliło komentatorów. Nie brakuje głosów, że w wystąpieniu amerykańskiego prezydenta zabrakło konkretów i akcentów różniących się od tych, które pamiętamy z przemówienia z 2022 roku.

"Prezydent Biden w Warszawie zasadniczo skomentował swoją wizytę w Kijowie. Drugi raz w ciągu roku w Warszawie i nadal bez konkretów dla narodu, który w największym stopniu na świecie wsparł Ukrainę" - napisał Stanisław Tyszka z Konfederacji.

"Gdyby Biden nie był w Kijowie, cienko by ta wyprawa wyglądała. W pojedynku z Putinem na słowa byłby remis. Kijów dał zwycięstwo. Nawet dzisiaj w Warszawie najważniejsze było jego echo. Czekamy jeszcze na jutrzejszą dogrywkę na spotkaniu ze wschodnią flanką" - ocenił b. szef BBN gen. Stanisław Koziej.

Tusk: Jeśli ktoś oczekiwał konkretów, to niepotrzebnie

"Przemówienie prezydenta Bidena w Warszawie będzie miało tysiące komentarzy. Dla mnie szczególnie ważny był jego nacisk na znaczenie wolności i demokracji i na potrzebę ich obrony. W obecnej Polsce miało to znaczenie nie tylko geopolityczne. Czy Biden o tym wiedział?" - skomentował Leszek Balcerowicz.

W komentarzach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, dominowała jednak pozytywna ocena słów Bidena w Warszawie. "Niezwykle kompletne, perfekcyjne wystąpienie. Jest w nim wszystko, co powinno być. Szacunek do oporu Ukraińców, odniesienia do historii, ważne nawiązania do Solidarności, wzrastającego znaczenia NATO, ukłony dla nas za przyjęcie uchodźców. Świetnie się słucha" - napisał Bogdan Zdrojewski z PO.

- Wiadomo było, że to przemówienie będzie hołdem dla Ukrainy, wielkim podziękowaniem dla Polaków za akty solidarności. Jeśli ktoś oczekiwał konkretów, to niepotrzebnie. To przemówienie w takim momencie powinno tak brzmieć - skomentował Donald Tusk w rozmowie z Onetem.

"Prezydent Biden w Warszawie dał mocny wyraz wdzięczności dla Polski i wsparcia dla nas, dla Ukrainy i wszystkich państw zagrożonych przez Rosję. Sojusz Polski i USA jest najsilniejszy w historii, razem stoimy na straży Wolnego Świata" - oceniła była premier Beata Szydło.

- Dzisiaj jasny sygnał z Warszawy, wczoraj z Kijowa: wolny świat będzie bronił swoich wartości, będzie bronił bezpieczeństwa - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

RadioZET.pl