Przemysław Czarnek do dymisji. Ważą się losy ministra edukacji i nauki

Przemysław Czarnek uważa, że wniosek opozycji o wotum nieufności wobec niego, którym Sejm ma zająć się w czwartek, jest nieuzasadniony. - Jak państwo czytaliście to wotum nieufności, to jest tam rzeczywiście mnóstwo rzeczy, które są jakimś kompletnym przypadkiem. Ja mam wielką radość z tego, że będę mógł spokojnie wypunktować wszystkie kłamstwa i absurdy, które są wykazane w tym wniosku, a też pokazać ogrom prac, które zostały wykonane w ciągu ostatniego 2,5 roku - powiedział.

Minister pytany był także, czy nie boi się utraty stanowiska. - Stanowisko jest kwestią, która jest ulotna. Zawsze kiedyś trzeba stracić stanowisko. Większość sejmowa będzie o tym decydowała - stwierdził.

- Jeśli będzie 231 posłów za wotum nieufności, to będzie wotum nieufności. Ja będę miał okazję do zaprezentowania ogromu prac i niebywałych inwestycji w oświatę, naukę, szkolnictwo wyższe na przestrzeni ostatniego 2,5 roku - przekonywał Czarnek.

Posłowie opozycji - KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 - złożyli na początku lutego wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki. Jest on pokłosiem publikacji TVN24.pl opisującej program, nazwany potem w mediach willa plus. Chodzi o pieniądze z konkursu MEiN, które trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Jak wskazał portal, wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib, jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją i placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki.

Czarnek bronił się, mówiąc wówczas w Sejmie o “festiwalu nienawiści, chamstwa i hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które wykonują znakomitą pracę edukacyjną”. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział na początku lutego, że nie ma żadnych wątpliwości, że wniosek o wotum nieufności wobec szefa MEiN będzie nieskuteczny i że nie boi się o kwestię większości. Według rzecznika w sprawie konkursu MEiN Czarnek przestawił w Sejmie wyjaśnienia, które "tę sprawę zamykają".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek, pytany w środę na konferencji prasowej w Sejmie o wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki, odparł: "Będziemy bronić pana ministra Czarnka". - Myślę, że to jest pewien teatr polityczny opozycji - ocenił Bochenek. - Wszyscy doskonale wiemy, jaka jest arytmetyka w polskim parlamencie - zauważył. Według niego opozycja chce tym wnioskiem zwrócić na siebie uwagę.

Natomiast posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Polsat News przekonywała, że Czarnek jest złym ministrem, a wotum służy także temu, aby poinformować Polaków o jego nadużyciach. - Być może minister Czarnek zostanie obroniony w głosowaniu, bo tak to się dzieje zazwyczaj z wotami nieufności wobec rozmaitych ministrów, ale skuteczność polega także na tym, żeby dotrzeć z informacjami na temat nadużyć ministra Czarnka, na temat temat tego jak przeznacza publicznie pieniądze - stwierdziła Dziemianowicz-Bąk. Posłanka dodała, że zamiast sfinansować ciepłe posiłki w szkole, minister daje pieniądze "dla kumpli z partii i parafii na wille i apartamenty w centrum Lublina albo wille na Mokotowie dla zaprzyjaźnionej organizacji".

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka/Polsat News