Hanna Zdanowska udzieliła wywiadu "Polsat News", w którym oceniła, że pieniądze na podwyżki dla nauczycieli nie trafiły na konto samorządu, który miał je przekazać nauczycielom. Zasugerowała, że min. Czarnek wolałby, żeby podwyżki w całości pokrył samorząd. Pomiędzy prezydentką z poparcia PO i ministrem edukacji z PiS doszło do starcia. Czarnek "dał" Zdanowskiej 24 godziny na "sprostowanie" kłamstwa, czego ta nie zrobiła, więc zapowiedział "skierowanie sprawy na drogę sądową" i zażądał 50 tysięcy złotych. Wszystko niedługo po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość musiało zapłacić karę za odstąpienie od umowy na wynajem hali w Łodzi.

Przemysław Czarnek pozywa prezydent Łodzi

Słowa, za które Czarnek zapowiedział pozew, padły z prezydenckich ust Hanny Zdanowskiej w wywiadzie dla "Polsat News" w środę 21 czerwca. - Nauczyciele otrzymali podwyżki, tylko ministerstwo zapomniało dać te pieniądze - stwierdziła. Jeszcze tego samego dnia Przemysław Czarnek na Twitterze wezwał prezydent Łodzi do "sprostowania kłamstwa".

"Środki na podwyżki dla nauczycieli zostały Wam wypłacone co do złotówki według średniej stawki na nauczyciela. Ma Pani 24h." - napisał.

Dzień później samorządowczyni odparła, że w takim razie ona wzywa ministra do "oddania łodzianom 600 milionów złotych". "Bo tyle dokładamy rocznie do edukacji, na którą wydajemy ponad półtora miliardów złotych. Zmieniać programu nauczania, poprawiać ideologicznie podręczniki chcecie, ale płacić - niekoniecznie" - napisała.

Czarnek do Zdanowskiej: Jak brakuje, to Pani przesunie. Minister edukacji żąda 50 tysięcy złotych

Minister edukacji odpał, że wykładanie pieniędzy na edukacje to obowiązek samorządów. "Nie dokładać, a realizować zadanie własne JST - prowadzenie oświaty. Rząd dokłada Łodzi o 400 mln więcej, niż w 2015 r. Jak brakuje, to Pani przesunie z wydatków na NGO (organizacje pozarządowe - red.): 70 mln (Tęczowi Społecznicy itp.), czy na jednorożce" - napisał.

Po tym, w czwartek wieczorem oznajmił, że w związku z brakiem sprostowania ze strony Zdanowskiej, kieruje sprawę do sądu. "Żądam 50 tys. zł od Pani osobiście na ważny cel: Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie.

Czarnek odzyska pieniądze, które PiS musiało zapłacić Łodzi?

Przypomnijmy, że niedługo wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, o czym informowała sama prezydent, musiało zapłacić na rzecz samorządu karę za zerwanie umowy o wynajem hali w Atlas Arenie. Pierwotnie miała się tam odbyć konwencja PiS, która ostatecznie odbyła się z Bogatyni (woj. dolnośląskie). Nie wiadomo, na jaką kwotę opiewała kara, bo warunki kontraktu są objęte tajemnicą handlową. Nieoficjalne ustalenia sugerują kilkadziesiąt tysięcy złotych. Hanna Zdanowska zapowiedziała, że cała kwota wesprze miejski program in vitro.

O pozew autorstwa Przemysława Czarnka spytaliśmy biuro prasowe UM w Łodzi. Jak dotąd nie potwierdzono jego wpłynięcia.

W poniedziałek w Łodzi odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął m.in. Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Odnosząc się do "kłótni" prezydent z minister edukacji wyliczył rosnące koszty, które miasto inwestuje w edukację. - Od momentu, kiedy pan Czarnek został ministrem edukacji, Łódź musi coraz więcej dopłacać do oświaty. W 2020 r. była to suma 511,9 mln zł, 2021 r. – 547,7 mln zł, 2022 r. – 549,5 mln zł. W 2023 r. musieliśmy dołożyć ponad 605 mln zł. Jednocześnie ma pan minister Czarnek racje o tyle, że subwencja oświatowa rośnie. Problem jest w tym, że nasze wydatki również rosną - mówił.

- Artykuł 167 Konstytucji mówi o tym, że zadania zlecone przez rząd muszą być adekwatnie subwencjonowane przez państwo. To sytuacja, w której duże miasta muszą dokładać duże kwoty, jednocześnie uszczuplając te pieniądze ze swoich wydatków na funkcjonowanie gminy - podkreśla w rozmowie z Radiem ZET.

RadioZET.pl