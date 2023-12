Przemysław Czarnek w nowej roli. PiS zgłosiło kandydatury

W czwartek Sejm powołał komisję śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku. Za uchwałą głosowało w czwartek 446 posłów - wszyscy obecni na sali. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że 12 grudnia możliwe jest obsadzenie składu komisji.

PiS przedstawił kandydatów do komisji ds. wyborów korespondencyjnych

– Prawo i Sprawiedliwość do komisji śledczej zgłasza czterech kandydatów, ale warunkowo. Po pierwsze, zgodnie z przepisami każdy klub ma autonomię do wskazywania osób, które go reprezentują, w związku z tym nie do przyjęcia będzie sytuacja, w której to inne kluby będą narzucały nam, kto ma reprezentować nasz klub parlamentarny, tak jak to jest w przypadku wicemarszałków – powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– Po drugie - to co zawsze podkreślamy - komisja ta powinna być utworzona na podstawie i w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi m.in.: parytetów co do reprezentacji i podziału miejsc w ich składzie – dodał.

Bochenek przekazał, że PiS zgłasza czterech kandydatów, którzy posiadają wszelkie kompetencje, aby "merytorycznie, transparentnie obnażyć manipulacje, jakie wokół wyborów korespondencyjnych się pojawiają". – Naszymi kandydatami są posłowie: Przemysław Czarnek, Waldemar Buda, Michał Wójcik, Mariusz Krystian – poinformował.

Zdaniem rzecznika PiS posiedzenia tej komisji będą dobrą okazją do tego, aby przypomnieć m.in. o tym, "kto uniemożliwił przeprowadzenie wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie, po to by podmienić szorującą po dnie w sondażach panią Małgorzatę Kidawę-Błońską na pana Rafała Trzaskowskiego". – Wbrew opowieściom naszych oponentów takie wybory odbywały się w wielu krajach i skutecznie były tam przeprowadzane w trakcie ogólnoświatowej pandemii COVID-19. Prace tej komisji to będzie czas na zdemaskowanie hipokryzji Tuska, Hołowni i ich politycznych kolegów – oświadczył rzecznik PiS.

W czwartek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak poinformował, że Prezydium Sejmu przyjęło jednomyślnie parytet podziału miejsc w komisji śledczej ws. wyborów kopertowych "w sposób uwzględniający proporcjonalność i zarazem dający wszystkim klubom możliwość zasiadania w komisji: 4-3-1-1-1-1".

Źródło: Radio ZET/PAP