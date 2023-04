Czarnek zadebiutował na TikToku. "Jestem do waszej dyspozycji"

Przemysław Czarnek, który w przeszłości wielokrotnie wypowiadał kontrowersyjne słowa m.in. o społeczności LGBT+, dołączył do posła PiS Radosława Fogla, który wcześniej na TikToku skierował apel do użytkowników tej sieci społecznościowej. Pod koniec marca zapytał w filmiku młodych "za co tak naprawdę nienawidzicie PiS". Pomimo że wideo spowodowało duży odzew, zostało ostatecznie zablokowane przez TikToka.

W środę na profilu PiS w serwisie społecznościowym zadebiutował minister edukacji. Przemysław Czarnek powiedział w krótkim nagraniu: - Dużo pytań było do mnie i zarzutów po tej wypowiedzi Radka Fogla. Jestem do waszej pełnej dyspozycji. Tylko jeden warunek, zadawajcie pytania konkretne, a nie pytania na zasadzie "nie lubimy Czarnka za jego reformy". Zadawajcie pytania z sensem i z rozumem, a nie oparte na manipulacji i kłamstwie podawanym w niektórych mediach, takich jak TVN.

Przemysław Czarnek na TikToku. Wprowadził "twarde" zasady dyskusji

Polityk zapewnił, że "jest do pełnej dyspozycji" i "odpowiem na każde pytanie". Czarnek dodał, że takie pytanie musi "bazować na rzeczywistości i być postawione z rozumem". W kolejnym filmiku minister edukacji mówił: - Czasy są naprawdę trudne.

- Nadmiar informacji, bombardowanie informacjami, które mamy w rozmaitych programach telewizyjnych, w internecie, w mediach społecznościowych, w TikTokach, Twitterach, Facebookach, wszystkich innych rzeczach, jest naprawdę okropny. Kiedyś my, młodzi ludzie, nie mieliśmy dostępu do aż tak wielkiej ilości informacji - komentował.

Jego zdaniem z tego powodu "stąd wiele problemów natury psychologicznej i psychiatrycznej wśród dzieci i młodzieży". Dodał przy okazji "właśnie dlatego w polskich szkołach zwiększono liczbę etatów psychologów i pedagogów o 20 tysięcy w polskich szkołach w ciągu roku".

Użytkownicy TikToka odpowiedzieli bardzo aktywnie na apel Czarnka, aby mu zadawać pytania. Wśród ponad 1100 komentarzy pod pierwszym filmikiem z jego udziałem można przeczytać: "Dlaczego pan jest dalej ministrem edukacji?", "dlaczego wprowadziłeś willa plus?", "Czemu pan kupił wille za 40 milionów?" czy "Po co wprowadzono Historię i Teraźniejszość, skoro te same tematy są w kl.4 (średniej) na historii?". Do tej pory nie nagrał odpowiedzi na pytania użytkowników TikToka.

