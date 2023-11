Oskar Szafarowicz poinformował we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych o werdykcie, który usłyszał od uczelnianej komisji. Prawicowe media komentują sprawę, porównując ją do komunistycznych praktyk. W ostrym tonie wypowiedział się też Przemysław Czarnek.

Oskar Szafarowicz usłyszał werdykt Komisji Dyscyplinarnej UW

W marcu br. tysiące osób podpisały się pod apelem do władz Uniwersytetu Warszawskiego o usunięcie z uczelni Oskara Szafarowicza. W uzasadnieniu stwierdzono, że ten swoim zachowaniem „zaprzeczył wartościom, jakie cechują nie tylko prawników, ale każdego przyzwoitego człowieka”.

Oskarżenie ma związek ze sprawą syna posłanki KO Magdaleny Filiks, który był ofiarą molestowania seksualnego z rąk jednego z lokalnych działaczy PO. Szafarowicz sugerował w mediach społecznościowych, że matka skrzywdzonego nastolatka ukrywała jego tragedię, by skandal nie zaszkodził jej politycznym interesom. Według autorów listu do rektora UW działacz Forum Młodych PiS przyczynił się swoimi wpisami do „masowego publicznego hejtu” wobec rodziny parlamentarzystki. Ofiara molestowania popełniła samobójstwo.

Oskar Szafarowicz od początku twierdził, że rozpoczęcie procedury w jego sprawie to „atak na wolność słowa i poglądów politycznych” oraz że przychodzi mu „odpowiadać za konserwatywne wartości, z których jest dumny”. We wtorek 7 listopada Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego przyznała mu naganę z ostrzeżeniem.

Przemysław Czarnek broni Szafarowicza

Minister edukacji i nauki nie przebierał w słowach, komentując werdykt, który usłyszał Oskar Szafarowicz. – To jest komunistyczny zamordyzm, nic innego. Więcej, tego rodzaju zachowania na uniwersytetach polskich są niezgodne z prawem i będę podejmował wszystkie działania, które będą zmierzały do tego, żeby wyeliminować tę niezgodność z prawem – ocenił Przemysław Czarnek w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Polityk zapowiedział, że w tej i podobnych sprawach zostaną podjęte odpowiednie kroki. – Trwają analizy prawników w tej sprawie, co można i należy w sprawie Oskara Szafarowicza i podobnych sprawach robić, i jak ewentualnie w związku z tym zmieniać prawo? Nie ma jednak wątpliwości, że jest to działanie niezgodne z prawem. To nie jest żaden delikt prawny, żeby uczestnictwo w życiu publicznym i wyrażanie przez kogoś swoich poglądów miało być karane na uczelniach czy też poza nimi – uznał minister. Przemysław Czarnek dodał, że „Oskar Szafarowicz będzie miał pełną pomoc ze strony MEiN i pełną, moją – ministra nauki i edukacji”.

