Przerwa w odbywaniu kary Kamińskiego i Wąsika? Bodnar odpowiada na wniosek Dudy

Adam Bodnar reaguje na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego skazanych polityków PiS. Głowa państwa zdecydowała się na inną, bardziej czasochłonną procedurę, dopiero po zatrzymaniu oraz osadzeniu Kamińskiego i Wąsika w więzieniach.

W piątek podczas konferencji prasowej dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości przyznał, że zapoznał się z pisemną prośbą prezydenta Dudy ws. możliwego zarządzenia wstrzymania wykonywania kary.

Przerwa w odbywaniu kary Kamińskiego i Wąsika? Bodnar komentuje

- Oczywiście w związku z takim wnioskiem, prokurator generalny ma za zadanie wszcząć postępowanie, czyli właśnie wykonać to, co do niego należy jeśli chodzi o art. 567, paragraf drugi kodeksu postępowania karnego i to postępowanie zostało przeze mnie wszczęte. Ma także za zadanie zażądać akt postępowania i te działania także podejmuje. Na obecnym etapie jeszcze żadne inne działania nie zapadły w sprawie - zadeklarował Adam Bodnar.

Bodnar podkreślał jednak, że prezydent może w każdej chwili skorzystać z „klasycznego” prawa łaski i nie musiał inicjować bardziej skomplikowanej procedury ułaskawieniowej, w której swoją opinię wydaje prokurator generalny oraz sąd. Wspomniał, że przy zgodzie na przerwę w odbywaniu kary taka procedura może toczyć się bardzo długo. Nie pominął też wątku "szczególnych okoliczności".

Źródło: Radio ZET