Małgorzata Pelka, RadioZET.pl: Korci mnie, żeby zacząć parafrazą literacką, więc zapytam: cóż tam, panie, w telewizji?

Autor „Oglądam »Wiadomości«, bo nie stać mnie na dopalacze”: (śmiech) Chyba najwięcej mówi się o tym, że miała popłynąć „czysta woda”. I faktycznie woda jest, tylko nie do końca jeszcze wiadomo, czy czysta. Z racji tego, że „nowej” TVP coraz częściej zdarza się mieć wpadki, to niektórzy – moim zdaniem całkowicie niesprawiedliwie – zaczynają snuć teorie, że to początek wszystkiego, z czym walczyliśmy przez ostatnie osiem lat. Chyba jeszcze za wcześnie na diagnozy w stylu „TVP PiS = TVP PO”.

Chociaż to już nie „Wiadomości”, a „19.30”, a ciebie – jak przypuszczam – nadal nie stać na dopalacze, to wiernie trwasz na posterunku i relacjonujesz społeczności kolejne odcinki programu informacyjnego.

Poszedłem w dwie strony. Nadal przyglądam się „19.30”, czyli odpowiednikowi „Wiadomości”, ale już z trochę większym spokojem. Nie dostarcza mi to wielkich emocji, bo nawet jeśli pojawiają się wpadki, to są to incydenty, a w „Wiadomościach” było to normą. Drugim źródłem mojego contentu jest natomiast serwis informacyjny… a właściwie cała antena Telewizji Republika, którą z pasją oglądam.

Chcę jednak zaznaczyć, że istnieje oczywiście wyraźna różnica między medium prywatnym a publicznym, zatem tego, co zarzucałem mediom publicznym, wziętym pod but partii rządzącej, nie można przykładać do wydarzeń w Republice ani mieć o to takich samych pretensji. Domagam się od mediów publicznych spełniania najwyższych kryteriów rzetelności, prawdomówności, obiektywności. Jednocześnie, jeśli bardzo chcę zobaczyć pisowski punkt widzenia, to mogę włączyć prywatną Telewizję Republika i tam z pewnością go zobaczę. Nie mam z tym problemu.

Zaczęliśmy od teraźniejszości, więc cofnijmy się na chwilę do przeszłości, a konkretniej: do momentu, w którym założyłeś stronę. Jednym z jej celów, które określiłeś na fanpage’u, było „pokazywanie stopnia łamania zasad i karykatury jednej tylko stacji mediów publicznych”. Co ci wtedy przyświecało? Poczucie misji? Obywatelska potrzeba serca?

Trudno mi przywołać tamte uczucia. Wcześniej oglądałem wszystkie programy informacyjne trzech największych stacji [TVN24, TVP, Polsat News – przyp. red.], żeby wyrobić sobie zdanie co do tego, jak może wyglądać rzeczywistość. Muszę powiedzieć, że - jakkolwiek absurdalnie to zabrzmi - moment, w którym do Telewizji Polskiej wszedł Jacek Kurski, nie spowodował załamania elementarnych zasad pluralizmu w tej stacji. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Jacek Kurski nie będzie raczej aniołem i piewcą pluralizmu, bo zawsze był, jest i będzie pełnokrwistym politykiem. Ale przez pierwsze pół roku jego panowania ta telewizja była nawet nieźle prowadzona – w „Wiadomościach” pojawiali się publicyści, którym niekoniecznie było po drodze z Prawem i Sprawiedliwością i krytykowali posunięcia tej partii. I chyba tak to powinno wyglądać: mieliśmy głosy „za” i „przeciw”, mogliśmy je ze sobą zestawić, zobaczyć, jak na dane zjawiska patrzą jedni i drudzy.

Strona powstała w połowie 2016 roku, gdy porzucono te idee. Nie wiem, czy takie było założenie – nie chcę spekulować, czy Jacek Kurski od samego początku wiedział, że chce stworzyć telewizję propagandową. Widać było natomiast, że zaczął wtedy iść ostro „na rympał”. Z roku na rok było coraz gorzej. Pamiętam wielokrotnie powtarzane pod postami komentarze typu: „No nie, tego dna nie da się już przebić”. W pewnym momencie widziałem to zdanie tak często, że nawet odpowiadałem „Nie wywołuj wilka z lasu, bo oni to dno przebiją”. I przebijali.

Jak często granice były przekraczane?

Nie było już granic, w których ludzka wyobraźnia podpowiadałaby, że wypadałoby jednak czegoś nie robić. Podczas przygotowywania materiałów do mojego plebiscytu na Pasek Wiadomości Roku z oczywistych względów przypominałem sobie to, co działo się w 2023 roku. Kompletnie nieistotne z punktu interesu społeczeństwa rzeczy potrafiły urosnąć do skali materiału odcinka.

Na przykład?

Akurat dzisiaj przygotowywałem materiały na pasek września. Wtedy gdzieś w Niemczech zorganizowano zlot ludzi, którzy przebierali się za psy. W „Wiadomościach” przez przynajmniej trzy dni emitowano materiał na ten temat jako informację wartą pokazania, komentowania, wyciągania z niej jakichś górnolotnych wniosków i zastanawiania się nad kondycją niemieckiego społeczeństwa. Myślę, że ten przypadek dość dobrze oddaje to, czym zajmowały się „Wiadomości”.

Wywołałeś swój słynny plebiscyt na Pasek Wiadomości Roku. Co jakiś czas przypominasz odbiorcom „paski grozy” i teksty, które trafiały na belkę serwisu informacyjnego. Zakładam, że przez lata trochę się ich nazbierało. Które dokonanie paskowego trafia na twoje prywatne podium?

Chyba trafiłyby tam wszelkie paski dotyczące Sylwestra Marzeń, które pojawiały się nie w „Wiadomościach”, a w TVP Info i sugerowały, że cały świat zazdrości Polakom Sylwestra. Chociaż chcę się łudzić, że to był taki uśmieszek, oko puszczone do obserwatorów.

Myślisz, że to było ironiczne?!

(śmiech) Chcę w to wierzyć, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś przygotował to na serio! Oczywiście zdaję sobie sprawę, że część z tych pasków była tworzona w celu przyciągnięcia uwagi. O konkretnym pasku było głośno, na jego temat powstawały artykuły w mainstreamowych mediach - w ten sposób o „Wiadomościach” się mówiło. Czy to dobrze, czy źle? Z puntu widzenia „Wiadomości” pewnie dobrze, zgodnie z maksymą „nieważne, jak mówią, byle by mówili”, oby tylko nie przekręcali nazwy serwisu. Rezultat? Skoro głośne paski - to zawsze TVP i „Wiadomości”.

Na przestrzeni lat znalazłeś nawet ulubieńców z serwisów „starej” TVP. Ze szczególną czułością wypowiadasz się o Danucie Holeckiej, nazywając ją „panią Danusią”; redaktor Maciej Sawicki zapracował u ciebie z kolei na miano „Jego Cesarskiej Mości”. Skąd ta słabość?

Słabość do pani Danusi wzięła się z nieukrywanego zaskoczenia co do jej szybkiego dostosowania się do warunków, z którymi „musiała” się mierzyć. Pamiętam ją z wcześniejszych serwisów – była po prostu jedną z wielu prezenterek. Z jej rozmów z różnymi politykami można było odnieść wrażenie, że ona od samego początku swojej kariery dziennikarskiej czekała na dzień, w którym wreszcie będzie mogła pokazać swoje prawdziwe poglądy i przytulić się do Prawa i Sprawiedliwości. Jej podejście do wywiadów, np. z Jarosławem Kaczyńskim, sprawiało, że to były właściwie wywiady-memy. Do tego wizerunek dobrej cioci, która na rzeczywistość polityczną patrzy niejako z dystansu i stara się mówić delikatnym językiem, a przecież jako szefowa „Wiadomości” przez wiele lat podpisywała się pod paskami czy materiałami. Taka podwójna maska.

Jeśli chodzi natomiast o redaktora Sawickiego, to nie mam wątpliwości, że w przypadku przeprowadzenia rankingu materiałów propagandowych z tych ośmiu lat, wygrałby jego materiał sprzed ciszy wyborczej o sławetnym tytule „Przedwyborcza mobilizacja” z 2020 roku.

Pamiętam do dziś: wypuszczono wtedy właściwie klip wyborczy prezydenta Dudy, nagranie klasy B z muzyką, którą można byłoby na zasadzie kopiuj-wklej wyciągnąć z północnokoreańskich przekazów. Całość przyozdobiono patosem wylewającym się hektolitrami z odbiorników telewizyjnych. Po obejrzeniu tego materiału siedziałem przez chwilę z otwartymi ustami i patrzyłem na monitor, bo naprawdę nie byłem w stanie uwierzyć, że można stworzyć aż tak toporną propagandę bez żadnego zająknięcia.

Pomyślałem wtedy, że nie ma już żadnych hamulców, a ci, którzy krytycznie oglądają „Wiadomości”, mogą się trochę pooburzać, ale on [Maciej Sawicki – przyp. red.] nadal będzie w tej redakcji. I faktycznie pozostał tam przez następne lata, a życie toczyło się dalej. Gdy ostatecznie z redakcji odszedł, miałem w sobie trochę smutku, bo wiedziałem, że content ucieka (śmiech), ale z drugiej strony czułem ulgę, że nie zobaczę już takich produkcji. Nie do końca miałem rację, bo pojawiły się inne gwiazdy. Redaktor Sawicki może czuć się dumny ze swoich następców – nie sięgnęli jego poziomu, ale byli bardzo blisko.

Część pracowników TVP po przeprowadzonych zmianach zaczęła pracować w Telewizji Republika. Ty natomiast rozpocząłeś obserwację tych przekazów do stopnia, w którym obserwatorzy zaczęli sugerować ci zmianę nazwy strony na „Oglądam Republikę, bo nie stać mnie na dopalacze”. Jakie masz refleksje związane z materiałami tej telewizji?

Jeśli porównywalibyśmy przekaz Republiki do ostatnich miesięcy TVP Info – różnica byłaby prawie żadna. Można ewentualnie wskazać na kwestię doboru gości do programów publicystycznych: w Republice pojawia się dużo więcej polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością oraz ich „przystawkami”. Ale oczywiście Republika może w takiej sytuacji powiedzieć: „Jesteśmy prywatnym medium, co nas ten pluralizm obchodzi”. Myślę, że TVP Info minimalnie bardziej o pluralizm dbała, ale to jest tak nieznaczna różnica, że nie wiem, czy ktoś z zewnątrz byłby w stanie ją dostrzec.

Co do nazwy – po zmianie władzy takie komentarze pojawiały się przy prawie każdym poście związanym z wynikami wyborów. Pytano mnie też wtedy: „To co, bezrobocie?”, „Zamykamy interes?”, a wiele osób – zanim sam zdążyłem odpowiedzieć – odpisywało: „Spokojnie, jeszcze się nie spieszcie, jeszcze będzie kogo obserwować”. Rzeczywiście trochę tak było. Kiedy nowy rząd został zaprzysiężony, sporo obserwatorów wskazywało konieczność patrzenia nowej władzy i TVP na ręce. Bo skoro tamta władza mogła zrobić z medium publicznym takie rzeczy, to dlaczego nowa miałaby tego nie powtórzyć. Nie chcę wyciągać wniosków, że sytuacja się powtórzy i że po pół roku zostanie już tylko propaganda Platformy Obywatelskiej; nie widzę takich perspektyw, chociaż to nie znaczy, że nie może do tego dojść. Powtarzam: trzeba patrzeć na ręce. Niedawno w TVP pojawił się…

… „babol”?

Tak, babol polegający na przedstawieniu sondażu [United Surveys – przyp. red.] przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano: „Kto twoim zdaniem wygra najbliższe wybory samorządowe?”. W TVP przedstawiono go natomiast w formie poparcia dla danych ugrupowań, co oczywiście jest nie do pogodzenia: to dwie różne kwestie, które nie mają ze sobą zbyt dużo wspólnego. Wtedy zauważyłem, że bardzo wiele osób nie poprzestało na zwykłym: „Ech, no dobra, zdarza się”, tylko – w szczególności za pośrednictwem Twittera [obecnie X – przyp. red.] - domagało się przeprosin i sprostowania w kolejnym wydaniu „19.30”, do czego zresztą ostatecznie nie doszło. Zaskoczyło mnie to na plus – sporo ludzi czuje, że jeżeli już teraz nie zacznie domagać się wysokich standardów, to standardy po prostu zjadą.

W wydaniu wyemitowanym dzień później znów pokazano sondaż, ale tym razem już z wyraźnym komentarzem, że faktycznie wskazuje on, kto zdaniem ankietowanych wygra wybory. Następnie zaprezentowano inne badanie z pytaniem „Na kogo zagłosujesz?”. Wyjaśniono też różnicę między dwoma sondażami, ale jednocześnie nie zająknięto się słowem, że dzień wcześniej ta sama redakcja wprowadziła ludzi w błąd. Źle się na to patrzy, bo ta sytuacja może rodzić wnioski, że zespół „19.30” przyjął do wiadomości niezadowolenie społeczeństwa z takiego traktowania, ale nie poczuł się w obowiązku, żeby po prostu przeprosić i poinformować o popełnionym błędzie. Z mojej strony mają za to dużą krechę.

Korekta bez przeprosin.

No tak, ale w sumie korekta zakładałaby nawet uwagę „To wygląda inaczej niż wczoraj”. Tymczasem oni pokazali sondaż jeszcze raz i tym razem poprawnie, ale nie powiedzieli, że wczoraj było nieco inaczej. To nie powinno się zdarzyć; większym błędem od jego popełnienia było nieprzyznanie się do niego.

Zacząłeś mówić o kontrowersyjnych rzeczach w „nowej” TVP. Pogadajmy zatem o ministrze Sienkiewiczu, bo nie ukrywasz, że nie jesteś fanem jego pierwszych, przedlikwidacyjnych działań związanych z telewizją publiczną. Przejęcie TVP było możliwe bez trzęsienia ziemi?

Nie było, ale muszę przyznać, że mam problem z tym stanem rzeczy. Napisałem o tym w poście, co zostało docenione przez część odbiorców. W tym wszystkim chodziło o to, żeby – cytując komentarze – „ta szczujnia przestała szczuć”, ale i żeby wszystko zostało zrobione w zgodzie z przepisami prawa. Partie opozycyjne przez wiele lat miały możliwość przygotowania odpowiednich narzędzi prawnych, a okazało się, że nie mają chwytów, które należałoby uznać za czyste. Założono też, że projekt ustawy zostałby zawetowany przez Andrzeja Dudę, co wydłużyłoby cały proces.

Jeżeli obiecujemy, że „skończymy z tą złą TVP”, to robimy to zgodnie z prawem, a nie zgodnie z prawem takim, jakim je rozumiemy. To kwestia ważenia: niektórzy mówią, że po prostu trzeba było z tym skończyć. A ja odpowiadam: też tak uważam, ale miesiąc czekania na weto prezydenta Dudy nikogo by nie zbawił.

Warto też pamiętać, że chociaż prezydent skorzystał ze wsparcia TVP, np. we wspomnianym materiale redaktora Sawickiego, to przecież pojawiały się też zgrzyty z Jackiem Kurskim, w efekcie których prezes TVP najpierw musiał pożegnać się ze stanowiskiem, po czym PiS sprytnie i brzydko ograł w tej kwestii Andrzeja Dudę [odejście Jacka Kurskiego było warunkiem podpisania przez prezydenta Dudę ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych w 2020 roku. Kilka dni później Kurski wrócił do TVP jako doradca zarządu. Niedługo później pełniący obowiązki prezesa Maciej Łopiński złożył rezygnację, a Rada Mediów Narodowych ponownie wybrała Jacka Kurskiego na stanowisko prezesa – przyp. red.].

Mimo wszystko takie wyważanie drzwi przez ministra nie było dobrym pomysłem. Z pewnym zażenowaniem i smutkiem przyjąłem opinie cenionych przeze mnie ekspertów prawa konstytucyjnego, którzy usprawiedliwiali działanie Sienkiewicza w bardzo pokrętny sposób. Szyli to grubymi nićmi.

To co można było zrobić?

Na początek naprawdę można było spróbować czystych, legalnych środków sprowadzających się do projektu ustawy. Od tego bym zaczął. Jeżeli ten krok by się nie powiódł, warto byłoby sięgnąć po działania związane z odwołaniem członków Rady Mediów Narodowych, chociażby na bazie opinii prawników dotyczącej jednego z członków posiadających udziały w spółce medialnej, wedle której Krzysztofa Czabańskiego można byłoby pozbawić członkostwa w Radzie ze względu na zasiadanie w radzie fundacji, która pośrednio posiada pakiet kontrolny nad wydawcą spółki zależnej od TV Republika.

Wybrano technicznie najprostszą, ale problematyczną ścieżkę. Wątek pojawia się już w dyskusjach medialnych – jeżeli do władzy wróci kiedyś PiS albo jeszcze inna partia, to kto zabroni im zrobienia tego, co stało się teraz? Powołają się na ten precedens. I chociaż prawa precedensowego u nas nie ma, to trudno będzie społecznie wytłumaczyć, że dane ugrupowanienie nie może działać tak, jak poprzednicy. Ten argument naprawdę należałoby wziąć pod uwagę.

W swoich publikacjach często powołujesz się na czołowy dokument dotyczący polskiego prawa medialnego. Mowa oczywiście o Ustawie o radiofonii i telewizji. Które z jej zapisów są twoim zdaniem kluczowe w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy?

Nie jestem medioznawcą, ale sądzę, że Ustawa o radiofonii i telewizji w odniesieniu do prawnych podstaw funkcjonowania mediów publicznych jest napisana naprawdę przyzwoicie. Niejednokrotnie przywoływałem jej zapisy, żeby pokazać, z jakim absurdem mamy do czynienia. Niekiedy całe części były nie tyle nieprzestrzegane, co ordynarnie łamane. Myślę, że każdy, kto tam zajrzy i przeczyta o obowiązkach nadawcy publicznego, zobaczy, z jak jawnym podeptaniem zasad mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata.

Marek Czyż, Joanna Dunikowska-Paź i inni - kto w „nowej” TVP zapracował na twoją pochwałę, a kto na naganę?

Jest jeszcze trochę za wcześnie, by ich chwalić albo ganić. To chyba raczej kwestia preferencji co do prezentacji na antenie. Dwie osoby, o których wspomniałaś, mają szczególne miejsce w moim sercu, bo lubię ich słuchać i podoba mi się sposób prowadzenia przez nich serwisu. Nie ukrywam, że inni prezenterzy, pojawiający się zarówno w „19.30”, jak i w TVP Info, nie prowadzą programów w jakiś wyjątkowo profesjonalny sposób...

Kto? Daj mi konkret...

Bez nazwisk! (śmiech) Odczuwam ogromną potrzebę najwyższych standardów obiektywizmu, ale nie oczekuję takiego samego warsztatu dziennikarskiego - wychodzę z założenia, że mają na to czas. Pomyłki językowe czy drobne literówki na belkach mają prawo się pojawiać. Nawet za czasów Kurskiego zbyt przesadnie nie zwracałem uwagi na takie rzeczy. Jak na spartańskie warunki, z jakimi redakcja ma teraz do czynienia, błędów w „19.30” naprawdę nie ma aż tak wiele. Mocniejsze kryteria będzie można przykładać z upływem czasu.

Pojawiają się pojedyncze materiały, które mógłbym uznać za nierzetelne, np. materiał dotyczący CPK, który był jednoznacznie „anty”.

Muszę jednak podkreślić – i za to duży plus - że nie licząc wpadek, to w kontekście kontrowersyjnych wątków politycznych niemal za każdym razem dostajemy zderzenie opinii stron rządzącej i opozycyjnej. Pojawiają się również posłowie Konfederacji – za czasów „starej” TVP ich obecność była jak yeti, czyli niby ktoś widział, ale nie do końca.

Generalnie zmiana jest na plus. Czy to znaczy, że jest rewelacyjnie? No pewnie, że nie, ale do „nowej” TVP trzeba przykładać wysokie standardy.

Liczne teorie medialne przedstawiają publiczną telewizję jako tzw. watchdoga – psa stróżującego, pilnie obserwującego poczynania władzy. Jak bardzo oddalono się od tego zamysłu w ostatnich latach ? A może ty sam poczuwasz się do spełniania tej funkcji?

Absolutnie się do tego nie poczuwam! Wychodzę z założenia, że pilnowaniem władzy powinni zajmować się dziennikarze. To nie jest moja rola. W niektórych publikacjach można dostrzec elementy takiej misji, ale to dość epizodyczne.

Co do rozliczania rządzących w TVP przez osiem lat władzy PiS, to wystarczy wspomnieć o dwóch faktach. Pierwszy: jedyny krytyczny wobec rządu materiał, jaki kiedykolwiek pojawił się w „Wiadomościach”, delikatnie atakował jednego ze współpracowników Mateusza Morawieckiego i spowodował wielką burzę; przez tydzień zastanawiano się, co stało się w obozie władzy, że „Wiadomości” zaatakowały premiera. W moim odczuciu ten atak nie był w ogóle trafiony, ale oczywiście ciekawe, że w ogóle sensacją stała się jakakolwiek krytyka polityka kojarzonego z partią rządzącą. To pokazuje, z jak wyjątkowym wydarzeniem mieliśmy do czynienia...

Drugi fakt: kwestia jakichkolwiek afer i rys na wizerunku Prawa i Sprawiedliwości. Sposobem przekazywania tych informacji w TVP Info było przemilczanie nawet tych domniemanych afer tak długo, jak tylko możliwe. Zwykle kończyło się to w momencie konferencji prasowej polityka, który się tłumaczył albo gdy w „Wiadomościach” pojawiał się bardzo krótki materiał. Klasyczny przykład: gdy doszło do upublicznienia danych jednego z lekarzy przez ministra Niedzielskiego, w „Wiadomościach” poinformowano o dymisji i o tym, kto zostanie nowym ministrem, ale nie wyjaśniono, dlaczego w ogóle doszło do tej dymisji.

Jedyna opcja patrzenia władzy na ręce dotyczyła sytuacji, w której „władzę” definiowano jako rządy Rafała Trzaskowskiego w Warszawie albo Donalda Tuska w Polsce przed 2015 rokiem. W tym ujęciu władza była „kontrolowana” bardzo wnikliwie.

Żeby zrozumieć, jak wielkim złem była dawniej TVP Info, trzeba wyobrazić sobie rzeczywistość społeczno-polityczną, jaką miał w głowie przeciętny widz tej telewizji, niemający pojęcia o aferach rządowych. Parokrotnie podejmowałem takie eksperymenty; starałem się wyłączyć wszelkie media inne niż TVP Info, by wczuć się w odbiór osoby z dostępem tylko do tej stacji.

I jakie były rezultaty?

Dramatyczne. Gdy próbowałem się dowiedzieć post factum, co stało się przez dobę czy dwie, słyszałem np. o konferencji polityka odnoszącego się do afery, o której w TVP Info nikt nie mówił. Obecność opozycyjnego działacza w programie publicystycznym była jedyną okolicznością, w której widz stacji mógł się o czymś takim dowiedzieć. Problem w tym, że pojawiało się to w sposób zupełnie niezwiązany z tematem rozmowy, bo polityk opozycji wplatał ten wątek do innej wypowiedzi. Wyglądało to oczywiście nieco pokracznie, bo odbiorca wyłapywał temat jakiejś afery, ale myślał sobie „Przecież polityk mówi nie na temat, z jaką niby aferą on tutaj wyjeżdża, a tak poza tym o aferze na antenie nie wspomniano, więc pewnie jej nie ma”. Tak przynajmniej wyobrażam sobie reakcję przeciętnego widza.

Wiele osób podchodzi do całej sprawy nieco bardziej zachowawczo i porównuje TVP za czasów Prawa i Sprawiedliwości do TVP sprzed 2015 roku, kiedy w Polsce rządziła Platforma Obywatelska. Zdaniem niektórych obywateli telewizja publiczna zawsze będzie transmitować przekaz rządzących, niezależnie od partii. Na swojej stronie podkreślasz, że nie zgadzasz się z tymi założeniami. Dlaczego?

Bo nie jestem w stanie wyobrazić sobie telewizji tak upartyjnionej, jak za czasów Jacka Kurskiego. Kiedy ktoś mówi: „No tak, ale za Platformy Obywatelskiej TVP też była upolityczniona…” , zakładam, że taka osoba ma mocno obniżone zdolności poznawcze, bo nie rozumie różnicy między – dajmy na to – kradzieżą batonika w sklepie przez głodne dziecko, a ordynarnym włamem do banku albo zrobieniem przekrętów na grube miliardy. Jeśli dla kogoś to jest to samo, to trudno mi w ogóle wejść w polemikę.

Czy przed rządami Jacka Kurskiego jakieś materiały niekorzystne dla władzy mogłyby nie pojawić się na antenie? Tak, ale byłby to ewenement. A w latach 2016-2023 było to regułą. Próba zrównywania tych dwóch okresów jest odejściem od jakiegokolwiek rozsądku. Oczywiście zawsze zdarzy się przedstawienie jakiegoś wątku w ten czy inny sposób, ale to naszą rolą – jako społeczeństwa – jest weryfikacja, czy dane wydarzenia polityczne są przedstawione w maksymalnie obiektywny sposób. To naprawdę proste: jeśli usłyszę dwie opinie, to zacznę myśleć, do której jest mi bliżej. Jeśli dostanę prosty przekaz od samego redaktora – to nie jest dziennikarstwo.

W komentarzach na stronie nierzadko toczą się gorące dyskusje. Są obserwatorzy, którzy zarzucają ci nawet – w zależności od umieszczanych wpisów - bycie platformersem czy pisowcem, chociaż nie jesteś związany z żadną partią...

Pamiętam, że na samym początku stronę chwalono za neutralność. Takie opinie wydawały nawet osoby sympatyzujące z PiS. Trochę się to zmieniło, ale w naturalny sposób.

Jeśli mamy do czynienia z ordynarną propagandą, to trudno mówić: „Musimy spojrzeć na to tak, że prawda leży pośrodku”… Nie leży pośrodku. Leży tam, gdzie leży.

W związku z tym z czasem zaczęły pojawiać się zarzuty, że to strona założona przez kumpli Tuska (śmiech). Myślę, że treść długo broniła się sama, bo wtedy, gdy trzeba było skrytykować zachowanie kogoś z PO, to takie publikacje po prostu się pojawiały. Tak samo było z niedawną krytyką działań Sienkiewicza i to wcale nie dlatego, że muszę się nagle w jakikolwiek sposób uwiarygodnić i być antytuskowy. Napisałem tak, bo tak uważałem. I tyle.

Jesteś wyrozumiałym adminem? Jak daleko trzeba się posunąć, by otrzymać od ciebie prezent w postaci bana?

Bany pojawiają się właściwie tylko z dwóch powodów. Pierwszy - permanentne obrażanie innych, adminów również (śmiech). Ale to nie dlatego, że nie mam grubej skóry; mam na myśli sytuacje, w których dochodzi do wyzywania i wulgarnych wyzwisk. Staram się jednak nie banować osób wyzywających zwolenników różnych partii, wtedy raczej upominam zainteresowanych.

Drugi powód to nieuzasadnione oskarżanie strony przeciwnej o kłamstwo. Zawsze można się ze sobą nie zgadzać, ale teksty w stylu „Czemu krytykujecie PiS zamiast napisać, że Platforma zrobiła to i to” – chociaż na stronie tę przykładową kwestię związaną z Platformą poruszono wcześniej – skutkują pożegnaniem. Wychodzi chyba na to, że mam dość liberalne podejście.

Tak nawiasem mówiąc, to ciekawa kwestia, jak mówi się o stronie w mediach. Określeń jest bardzo dużo – „strona zajmująca się wykazywaniem nierzetelności w mediach publicznych”, „satyryczna strona”… to interesujące, bo chyba sam nie wiem, jak zebrać to wszystko pod jedną nazwą.

Wszystko skupia się na podanej w różny sposób analizie przekazów medialnych, ale samego ciebie tam nie ma. Pilnie strzeżesz swojej anonimowości. Twoi odbiorcy nie wiedzą, jak się nazywasz, ile masz lat, nie znają twojego pochodzenia ani zawodu. Skąd ta decyzja? W rozmowie z portalem NaTemat powiedziałeś, że „nie robisz tego dla fejmu”.

To wynika z bardzo prostej rzeczy. Wyszedłem z założenia, że nie jestem interesujący – to nie jest strona o mnie, tylko o tym, co dzieje się w sferze medialnej i polskiej polityce; w pewien sposób również o wszystkim, z czego można wspólnie się pośmiać.

Nie uważam się za osobę, która mogłaby stanowić jakiś punkt zaczepienia. Nie ukrywam, że zdarzało mi się myśleć, czy ostatecznie powinienem powiedzieć, kim jestem - szczególnie wtedy, gdy wiele dużych profili zajmujących się głównie krytykowaniem działań Prawa i Sprawiedliwości ujawniało twórców. Za każdym razem zastanowienie trwało od dwóch do pięciu sekund i ostatecznie stwierdzałem, że nie jest mi to potrzebne. To nie jest też żadna obawa o to, że gdybym powiedział, to musiałbym wyprowadzić się do innego miasta czy pracodawca nie dałby mi żyć… no nie wiem, może ewentualnym skutkiem byłaby minimalnie większa rozpoznawalność pracodawcy, chociaż moim zdaniem jest już wystarczająco rozpoznawalny (śmiech).

Czego wobec tego życzyłbyś polskim mediom publicznym jako anonimowy obywatel?

Rzeczą, z którą TVP musi sobie poradzić, jest świadomość bycia medium wymierającym. To nic odkrywczego. Wzrost popularności Telewizji Polskiej był powiązany z przekrojem elektoratu PiS. W związku z tym – wraz z odejściem tego elektoratu – pojawił się odpływ do Telewizji Republika, a w rezultacie spadek oglądalności TVP. Być może niewielką część rezygnującą z oglądania można łączyć też z początkową kiepską jakością; niektórzy nie zdążyli dostać „czystej wody”. Jeszcze inni zapewne oglądali wcześniej TVN24 czy Polsat News i zdążyli dostać informację na temat wydarzeń na świecie, może nawet z lekkim „przegięciem” w jedną stronę - więc po co im oglądanie trzeciego medium, starającego się być maksymalnie neutralnym?

Życzyłbym TVP, by nie zabiegała jakoś szczególnie o oglądalność, bo to fetysz ery Kurskiego, z triumfującymi paskami w stylu „Dziękujemy za zaufanie”. Niech TVP zda sobie sprawę, że nie ma być medium masowym. W moim odczuciu trzeba dążyć do tego, by widzowie, którzy obejrzą cały program, dowiedzieli się o najważniejszych wydarzeniach w Polsce i na świecie, a dodatkowo dostali też wątek ważny społecznie. Ten ostatni element już się pojawia, zatem teraz czekam już tylko na tę „czystą wodę” w kwestii pozostałych komponentów. Wtedy zadowolony zapakuję mandżur.

