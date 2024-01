Przyłębska może wystartować w wyborach z listy PiS. Zaskakujące doniesienia

Julia Przyłębska wejdzie do partyjnej polityki w PiS? Zaskakujące doniesienia w tej sprawie przybliżyła w środę Wirtualna Polska. Choć w PiS głosy są podzielone, to nie brakuje zwolenników zaangażowania się obecnej prezes Trybunału Konstytucyjnego w partyjną politykę.

- Ona chce działać w polityce. I pewnie ma na to szansę - twierdzi jeden z działaczy PiS, cytowany przez WP. Nazwisko Przyłębskiej pada w kontekście czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Te ostatnie, z 2019 roku, zakończyły się dla PiS rekordowym zwycięstwem, z poparciem na poziomie ponad 45 procent.

Przyłębska wystartuje z PiS do europarlamentu? Zaskakujące doniesienia

"Prezes TK należy do bliskiego kręgu osób z otoczenia szefa Prawa i Sprawiedliwości. W tym kręgu właśnie miał pojawić się pomysł, by prezes Przyłębska została kandydatką PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy formalnie jest to możliwe? Eksperci mówią, że jak najbardziej" – informuje Wirtualna Polska.

Prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału TK, przypomina, że by Przyłębska wystartowała w wyborach, najpierw musi zrezygnować z funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. - Jeśli pani Julia Przyłębska zrezygnuje z funkcji, to może kandydować w wyborach. Kandydować jako członek Trybunału Konstytucyjnego oczywiście nie może - powiedział portalowi prof. Zoll.

Jak tłumaczy, w przypadku rezygnacji Przyłębskiej Zgromadzenie Ogólne sędziów TK przedstawia prezydentowi dwie osoby jako kandydatów na prezesa Trybunału. W tym miejscu wracają jednak narosłe za rządów PiS problemy – część sędziów kwestionuje prezesurę Przyłębskiej, a w TK zasiadają i orzekają tzw. dublerzy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, który swego czasu określał Przyłębską jako „odkrycie towarzyskie”, ma widzieć ją w roli posłanki do europarlamentu. - Julia kandydatką w wyborach? Pewnie, że sobie to wyobrażam. Nie byłbym zdziwiony, gdyby otrzymała propozycję i ją przyjęła - powiedział WP jeden z polityków PiS. Kolejny z rozmówców z tej partii stwierdził nawet, że Przyłębska była przymierzana do wejścia w czynną politykę już w 2023 roku.

"Inny nasz rozmówca - związany z obozem Zjednoczonej Prawicy, ale poza parlamentarną polityką - przyznał, że Julia Przyłębska była nawet przymierzana do trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego. Ale PiS nie zdołało powołać gabinetu (bo nie uzyskało większości w Sejmie), więc scenariusz ten stracił rację bytu. Niemniej w politycznych kuluarach funkcjonował, choć nikt dziś nie chce tego otwarcie potwierdzić" – czytamy.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska