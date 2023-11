Przyłębska ostrzega szykującą się do władzy opozycję. "Deklaracja przestępstwa"

Zaostrzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku prawo do aborcji wywołało ogromne protesty w całym kraju. Walcząca o odzyskanie władzy opozycja deklarowała zliberalizowanie przepisów, co najmniej powrót do tzw. kompromisu sprzed 2020 roku.

Sprzyjająca PiS i prawicy prezes TK Julia Przyłębska powiedziała w czwartek w TVP Info, że „nie można unieważnić orzeczeń Trybunału w takiej procedurze, jaką przewidują w umowie koalicyjnej”.

Przyłębska ostrzega opozycję. "Deklaracja przestępstwa"

- Chyba że chcieliby zmienić konstytucję, ale zastanawiam się, jak chcieliby ją zmienić, ponieważ jeden z przepisów będących podstawą orzekania w 2020 r., to przepis dotyczący godności człowieka. To znaczy, że mamy pozbawić polskich obywateli godności. Taki jest zamiar tych, którzy kwestionują orzeczenie TK - oceniła prezes Przyłębska w czwartek w TVP Info.

Formująca się nowa koalicja zakłada w umowie w punkcie 6 - jako "kluczowy obszar" - wzmocnienie praw kobiet. Zapowiedziano unieważnienie wyroku TK z 2020 roku. Zakazał on aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Przyłębska w ostrych słowach oceniła zamiary opozycji. - Oczywiście, że to jest deklaracja przestępstwa, dlatego, że nie ma żadnej możliwości unieważnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja mówi jednoznacznie i jest poza dyskusją, że orzeczenia TK są powszechnie obowiązujące i ostateczne - podkreśliła.

Zdaniem prezes TK "to podżeganie do popełniania przestępstwa, bo rozumiem, że te deklaracje, to deklaracje różnych organów państwa, aby działały niezgodnie z prawem, a więc żeby popełniły przestępstwo". - To nie powinno mieć miejsca i powinno być zgodnie z obowiązującymi przepisami oceniane, jak również to, co pojawia się w przestrzeni publicznej, to znaczy groźby wobec sędziów, naruszanie konstytucyjnej zasady niezależności i niezawisłości sędziowskiej - zaznaczyła.

- Grożenie sędziemu za to, iż jest sędzią i będzie wykonywał swoją pracę zgodnie ze swoim sumieniem, a nie nakazami zewnętrznymi, naruszanie tej zasady, jest również przestępstwem - dodała prezes Przyłębska.

Źródło: Radio ZET/TVP Info