Przyłębska złożyła obietnicę Dudzie. Skomentowała "lex Tusk"

14 kwietnia Sejm uchwalił ustawę "lex Tusk". Zakłada ona powołanie komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Z inicjatywą takiej ustawy wyszli posłowie PiS. Zdaniem opozycji, prawników i komentatorów to bat na przeciwników politycznych i niedemokratyczne rozwiązanie.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. We wtorek ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w środę weszła w życie. O to kiedy Trybunał zajmie się wnioskiem Andrzeja Dudy, pytana była w piątek prezes TK Julia Przyłębska.

"Lex Tusk". Przyłębska odpowiada Dudzie

- Trybunał - jeśli taka sprawa wpłynie - z pewnością zajmie się bardzo szybko - powiedziała. Dodała, że wniosek w trybie kontroli następczej będzie badany przez skład 5-osobowy. Przyłębska podkreśliła, że jak tylko wniosek prezydenta pojawi się w TK, "niezwłocznie, tak jak zawsze" sprawie zostanie nadany bieg.

Prezes TK mówił również, że w Trybunale "jest też mnóstwo spraw innych, ale są też takie sprawy, które wymagają natychmiastowego działania". Wyraziła przekonanie, że "skład orzekający, mając poczucie powagi sprawy", niezwłocznie zajmie się wnioskiem prezydenta. Przyłębska podkreśliła jednocześnie, że TK zawsze niezwłocznie zajmuje się kierowanymi do niego sprawami.

Od kilku tygodni w Trybunale Konstytucyjnym trwa spór kompetencyjny. Część sędziów uważa, że Julia Przyłębska zakończyła swoją kadencję i nie może być dalej prezeską TK. W piątek po raz pierwszy od wybuchu sporu zebrał się TK w pełnym składzie i orzekł ws. ułaskawienia przez prezydenta ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego.

Andrzej Duda zgłosił nowelizację do "lex Tusk"

W piątek przed południem Andrzej Duda poinformował, że przygotował projekt nowelizacji ustawy. Prezydencka propozycja wieczorem trafiła do Sejmu. Nieoficjalnie kierownictwo PiS nic nie wiedziało o propozycji Dudy.

Andrzej Duda podkreślił w piątkowym oświadczeniu, że jego projekt zakłada, iż w komisji będą zasiadali eksperci, a nie parlamentarzyści; środek odwoławczy będzie kierowany nie do sądu administracyjnego, tylko do Sądu Apelacyjnego w Warszawie (z możliwością zmiany na sąd apelacyjny w miejscu zamieszkania). Prezydent chce także zniesienia środków zaradczych, a na ich miejsce pozostawienia jedynie opinii komisji, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym.

W piątkowym oświadczeniu prezydent Duda zapewnił równocześnie o swoim "zdecydowanym poparciu" dla ustawy ds. badania wpływów rosyjskich. Zaznaczył, że jest "absolutnie przekonany o słuszności" decyzji o jej podpisaniu.

RadioZET.pl/PAP