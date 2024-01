Przyspieszone wybory? Polityk SP jest "za". "Dzisiaj Polska jest podpalona"

To, co obecnie dzieje się na polskiej scenie politycznej jest na ustach całego świata. Emocje nie gasną od chwili, gdy Koalicja 15 października przejęła władzę z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw mieliśmy okazję oglądać chaos związany z odpolitycznieniem mediów publicznych. Obecnie tematem numer jeden jest sprawa posłów Kamińskiego i Wąsika, którzy zostali prawomocnie skazani i przebywają obecnie w areszcie. Sprzeciwia się temu całe środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Andrzejem Dudą.

"Zaraz będą przyspieszone wybory"

Po tym, jak Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim we wtorek 9 stycznia, pod aresztem na warszawskim Grochowie zebrali się politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. W tym gronie znalazł się też Mariusz Gosek, parlamentarzysta Suwerennej Polski z woj. świętokrzyskiego. Jego wypowiedź odbija się szerokim echem w mediach.

- To się kończy i kończy się tym, że nie będzie przyjęty budżet i zaraz będą przyspieszone wybory. Doszło do zbrodni zatrzymania posłów, których chroni immunitet. Przewodniczący PKW jednoznacznie stwierdził, że w Monitorze Polskim nie jest opublikowane postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu - powiedział.

Przedterminowe wybory? Taki scenariusz jest możliwy

Po tych słowach w sieci pojawiły się opinie osób związanych z polską sceną polityczną, które twierdzą, że poseł SP wyjawił tajny plan Prawa i Sprawiedliwości, które po dotkliwej porażce dąży do przedterminowych wyborów. Onet skontaktował się z Mariuszem Goskiem - ten zapewnia jednak, że mówił jedynie o "możliwym scenariuszu".

- W mojej opinii, w sytuacji "bezhołowia", gdy budżet państwa jest przekładany jak gorący kartofel, nie proceduje się go i przekłada posiedzenia Sejmu tylko dlatego, że marszałek Hołownia i jego pryncypał Donald Tusk boją się opinii społecznej, taki scenariusz jest możliwy - ocenił.

"Polska jest dzisiaj podpalona"

Polityk odniósł się tez do słów marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Przypomniał, że po usunięciu barierek sprzed Sejmu Hołownia zapewniał, że nowa władza będzie sprawować swój demokratyczny mandat kierując się otwartością i miłością. Poseł SP stwierdził, że mimo tych zapewnień "rządzący boją się rozmawiać z tymi, którzy mają inne zdanie".

- Sami wywołali ogromne problemy, począwszy od afery wiatrakowej, przez nielegalne przejęcie mediów, co dziś już wiemy po decyzji KRS nieuznającej decyzji ministra Sienkiewicza, po brak rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą o budżecie. W zamian wysyłają policjantów, którzy, co będzie wyjaśniane, ale być może ze Służbą Ochrony Państwa dokonują czynności w Pałacu Prezydenckim, w którym przebywają posłowie, którzy są chronieni immunitetem. O tym wypowiedział się przecież też przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wskazując, że w Monitorze Polskim nie ma obwieszczenia w zakresie wygaśnięcia mandatów posłów Kamińskiego i Wąsika - powiedział parlamentarzysta w rozmowie z Onetem.

Gosek stwierdził też, że "dzisiaj Polska jest podpalona". - Dodatkowo panowie leją po niej jeszcze benzyną, a na konferencjach mówią o polityce miłości i gaszeniu emocji. Wywołali ogromne emocje społeczne, bo idą na "rympał", kompletnie bez jakiejkolwiek strategii - ocenia.

"Tusk nawet jak śpi, to kłamie"

Polityk obozu prawicy nie omieszkał też odnieść się do premiera Donalda Tuska. Jak powiedział, "jego środowisko zdaje sobie sprawę z większości arytmetycznej w Sejmie, a nawet to szanuje, ale stoi na stanowisku, że nie można wypychać uchwałami ustawi i doprowadzać do tak poważnych konfliktów".

- Donald Tusk co innego mówił na konferencjach, a co innego się stało. Ale taki już jest Donald Tusk. On nawet jak śpi, to kłamie. Mieliśmy do czynienia ze wtargnięciem do Pałacu Prezydenckiego, nieokazaniem żadnych dokumentów przez policję. No i jest jeszcze kwestia przypadkowo zepsutego autobusu przy Belwederze. Prezydent to jest osoba, która na pewno nie powinna być tak traktowana - mówił Gosek.

"Najwięcej zależy od prezydenta Andrzeja Dudy"

Odnosząc się do prezydenta Andrzeja Dudy, polityk stwierdził, że to od niego w największej mierze zależy kwestia ewentualnych przedterminowych wyborów. - Jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Odpowiedzialność za państwo polskie to przede wszystkim odpowiedzialność za budżet. Tam przecież są pieniądze na służbę zdrowia czy bezpieczeństwo Polek i Polaków, a już wiemy, że rządzący m.in. ograniczyli o 30 mld zł wydatki na armię. Budżetu nie da się tworzyć na kolanie, a dziś z taką sytuacją mamy do czynienia - mówił.

- W budżecie jest ogromna ilość obszarów, które muszą być poddane wnikliwej analizie. To jest gigantyczna praca, która wymaga czasu. O wszystkim oczywiście zdecyduje pan prezydent, ale moim zdaniem wcześniejsze wybory są możliwe, bo jeśli rządzący znowu wrzucą jakieś zapisy, to nie będzie czasu na ich analizę. W grę wchodzi przecież jeszcze nowelizacja i poprawki - podkreślił. Przypomniał przy tym, że najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 16 stycznia, a do 29 stycznia uchwała budżetowa musi trafić do Andrzeja Dudy.

- Tak więc wszystko zależy od decyzji prezydenta. Być może też Trybunału Konstytucyjnego, bo warto pamiętać, że prezydent może odesłać budżet do TK, a ten ma dwa miesiące na wydanie orzeczenia w tej sprawie. W związku z tym szeregiem wątpliwości moim zdaniem mogą być naprawdę ogromne problemy z budżetem - stwierdził.

Źródło: Radio ZET/Onet