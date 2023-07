PSL i Hołownia mają nowego sojusznika. Pójdą razem na wielki marsz Tuska?

Trzecia Droga ma nowego koalicjanta. Do porozumienia PSL i Szymona Hołowni dołączyło stowarzyszenie Młoda Polska, utworzone przez Jana Strzeżka, w przeszłości polityka partii Porozumienie. Organizacja formalnie będzie związana z PSL i Koalicją Polską.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że stowarzyszenie Młoda Polska już od dłuższego czasu współpracuje z Koalicją Polską - jego przedstawiciele uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach. - Jest to nowe stowarzyszenie młodego pokolenia wyrastające w duchu chadeckim - podkreślił prezes PSL.

PSL i Hołownia mają nowego sojusznika

Szef stowarzyszenia Młoda Polska mówił na konferencji, że jego organizacja chce "przygotowywać konkretne i realne rozwiązania po to, by młodzi ludzie nie szukali swojej przyszłości nad Tamizą czy nad Sekwaną, tylko żeby chcieli żyć i rozwijać się w Polsce. I żeby Polska była dla nich najlepszym miejscem do życia".

Jak powiedział w rozmowie z portalem RadioZET.pl Jan Strzeżek, działacze Młodej Polski będą startować w jesiennych wyborach parlamentarnych z list Trzeciej Drogi, ale z puli przypadającej na PSL. - Na pewno będą wzmocnieniem list - podkreślił.

Polityk nie chciał nam powiedzieć, czy Młoda Polska weźmie udział w "Marszu Miliona Serc", który organizuje 1 października Donald Tusk. - Marsz dopiero dzisiaj został ogłoszony. My na pewno będziemy obecni na wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Koalicję Polską i Trzecią Drogę - zapowiedział Strzeżek.

Na początku lutego 2023 roku Strzeżek oraz poseł Michał Wypij wraz z grupą młodych członków zarządu wystąpili z Porozumienia w następstwie zawarcia przez to ugrupowanie sojuszu z AgroUnią.

RadioZET.pl