Niemal co trzeci wyborca nie wierzy, że PSL i Polska 2050 wystartują wspólnie do Sejmu

Sondaż IBRiS dla Radia ZET dotyczył pytania o wspólny start ugrupowań tzw. Trzeciej Drogi - PSL oraz Polski 2050 Szymona Hołowni.

Sondaż. PSL i Polska 2050 nie wystartują razem? Polacy wątpią

Na pytanie "Czy Pana/Pani zdaniem PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują wspólnie do jesiennych wyborów do Sejmu?" ankietowani odpowiadali:

Raczej nie 24,8 proc.

Zdecydowanie nie 7,2 proc.

Zdecydowanie tak 14,5 proc.

Raczej tak 29,9 proc.

Nie wiem/Trudno powiedzieć 23,6 proc.

Wśród wyborców opozycji we wspólny start PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni, wierzy 60 proc. respondentów pytanych przez IBRiS. W taki scenariusz nie wierzy 26 proc., a 14 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Jeśli chodzi o wyborców Zjednoczonej Prawicy, to we wspólny start PSL i Polski 2050 wierzy już tylko 30 proc. ankietowanych. Nie wierzy w to 49 proc. zapytanych, a 21 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

W ostatnim sondażu IBRiS dla Radia ZET przeprowadzonym w dniach 10-11 lipca 2023 r. „Trzecia Droga”, czyli wspólna lista PSL i Polski 2050, miała dopiero czwarty wynik, z poparciem rzędu 10,8 proc. W porównaniu do czerwca br. był to jednak wzrost o 1,4 pkt. proc. W czerwcu poparcie dla tej listy wynosiło 9,4 proc.

W wyborach do Sejmu próg wyborczy dla koalicji partii wynosi 8 proc. Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 28-29.07.2023r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

