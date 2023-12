Quiz. Najostrzejsze riposty Szymona Hołowni. Zdobyć 10/10 też trzeba umieć

Szymon Hołownia szturmem zdobył uwagę mediów i internautów. Analizy mówią same za siebie – Business Insider informuje, że pomiędzy 13 listopada a 4 grudnia 2023 roku agencja SMM Monitoring & More odnotowała na temat Marszałka Sejmu prawie 46 tysięcy publikacji w mediach tradycyjnych oraz 290 tysięcy postów i komentarzy w mediach społecznościowych. Lider Polski 2050 zasłynął m.in. dzięki swoim ripostom, a od momentu rozpoczęcia przez niego obowiązków marszałkowskich oficjalny kanał Sejmu RP w serwisie YouTube niemal na stałe zagościł w karcie „Na czasie”. Do kogo skierował te słowa? Dopasuj adresatów w naszym quizie.

Szymon Hołownia i jego najbardziej cięte riposty. Do kogo skierował te słowa?

Szymon Hołownia jako Marszałek Sejmu wygłosił do tej pory zdania, które odbiły się szerokim echem w internecie. Czy wiesz, do kogo zwracał się w ten sposób? Połącz riposty z ich adresatami i sprawdź, czy udzielisz przynajmniej 7/10 poprawnych odpowiedzi.

Źródło: Radio ZET/Business Insider