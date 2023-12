Rachoń włączył tryb "jedziemy dalej". Dostał nową pracę

Michał Rachoń przez ostatnie lata należał do grona najważniejszych twarzy TVP pod rządami nominantów PiS. Prawicowy publicysta prowadził porannego pasmo "Jedziemy" w TVP Info oraz realizował filmy dokumentalne, w tym "Reset" o rzekomych powiązaniach poprzedniego rządu Donalda Tuska z Kremlem.

20 grudnia, kiedy minister kultury ustanowił nową Radę Nadzorczą TVP, Michał Rachoń płynnie przeszedł do Telewizji Republiki - jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy z Telewizją Polską. Prawicowy publicysta był związany z Republiką od początku jej nadawania w 2013 roku i pracował tam do 2016, kiedy przeniósł się do TVP po zmianie władzy mediów publicznych przez PiS.

Michał Rachoń w TV Republika. Dostał nową posadę

Serwis Wirtualnemedia.pl poinformował, że Michał Rachoń został dyrektorem programowym TV Republika. - Będzie zajmował się kontentem: pomysłami na programy, doborem gości - potwierdził Tomasz Sakiewicz, twórca stacji i szef prawicowej oraz pro-PiS Strefy Wolnego Słowa. Ostatnio stanowisko dyrektora programowego stacji nie była obsadzone.

Od ponad tygodnia na antenie prawicowej Republiki można znaleźć programy Rachonia, które do tej pory były w TVP Info, jak "Jedziemy" i "Jedziemy dalej". Od 20 grudnia stacja codziennie relacjonuje "atak na media publiczne", jak nazywane jest tam przejęcie TVP, Polskiego Radia i PAP przez nowy rząd.

Rachoń w Republice ma także prowadzić anglojęzyczny program "Rock Rachon", który był nadawany dotychczas w TVP World. Stacja informacyjna skierowana do zagranicznego odbiorcy nie będzie nadawać co najmniej do połowy stycznia, a dalsze losy kanału zależą od dotacji z resortu dyplomacji.

Źródło: Radio ZET/Wirtualnemedia.pl