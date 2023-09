Polskie miasto przyłączone do innego województwa? Pojawił się pomysł referendum

Prezes opolskich struktur PSL i kandydat do Sejmu z listy Trzeciej Drogi Marcin Oszańca chce referendum w sprawie przyłączenia Raciborza i powiatu raciborskiego do województwa opolskiego. - W województwie śląskim tej wielkości miast jest mnóstwo. W naszym regionie byłoby to trzecie - obok Opola i Kędzierzyna-Koźla - miasto mające prezydenta - mówił.