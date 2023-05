Rakieta spadła na Polskę. MSZ uderzy w ambasadora Rosji? "Reakcja będzie odpowiednia"

W programie "Gość Radia ZET" wiceszef MSZ Paweł Jabłoński przekonywał, że jego resort podejmie stosowne działania dyplomatyczne, jak tylko otrzyma z MON i służb wszystkie informacje na temat rakiety, która spadła w lesie pod Bydgoszczą. Wiceminister dodał, że "reakcja MSZ będzie odpowiednia do tego, co będzie zawarte w informacjach, które otrzymamy".

Jabłoński pytany o sankcje Rosji wobec Polski, którymi dziś ma się zająć Duma Państwowa, stwierdził, że "spodziewa się samych najgorszych rzeczy ze strony Rosji". Dodał, że "będą padały pewnie bardzo ostre słowa".

Rosyjska rakieta spadła na Polskę. "Będzie reakcja MSZ"

- Być może nawet podwyższą nam tę kwotę. Może nawet 10 razy tyle – mówił. Wiceszef MSZ przypomniał, że globalnie mamy zamrożone w tej chwili ok. 300 mld rosyjskich rezerw i aktywów. - Te pieniądze muszą być przeznaczone na pomóc Ukrainie, odbudowę Ukrainy, pomoc państwom, które Ukrainę wspierają. To się wydarzy – uważa Gość Radia ZET.

- Mam nadzieję, że to słowo "przepraszam" padnie. To nie jest tak, że ja dziś będę mówił, co powinien zrobić prezydent Ukrainy – odpowiedział, dopytywany w internetowej części programu o to, czy Ukraina powinna przeprosić Polskę za Wołyń. Dodał jednak: - To nie jest tak, że jeśli my dziś będziemy głośno krzyczeć i domagać się tego, by ktoś nas przeprosił, że to załatwi sprawę.

Pytany o przyjęty w Gdyni tankowiec z ładunkiem nadanym w rosyjskim terminalu, należącym do gazowego giganta z Rosji, który znajduje się na liście sankcyjnej, wiceszef MSZ odpowiedział, że "niestety nie ma 100 proc. szczelnego systemu". - Trzeba go uszczelniać, wyciągać wnioski. Sprawa powinna być wyjaśniona. Winni powinni zostać ukarani – mówił Gość Radia ZET.

Przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin stwierdził w opublikowanym na Telegramie oświadczeniu, że Polska musi zostać ukarana za "zdradę pamięci historycznej" dotyczącą wyzwolenia naszego kraju przez Związek Radziecki podczas II wojny światowej. Mówił także, że Polska powinna zapłacić Rosji ponad 750 mld dolarów za sowieckie inwestycje w czasie PRL. Stwierdził też, że Polska powinna oddać terytoria, które - jego zdaniem, dzięki ZSRR - odzyskała po wojnie.

RadioZET.pl