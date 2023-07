"Traci kontrolę", "kompletne dno". Reakcja na skandaliczne słowa Kaczyńskiego

Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Przylepie na przedmieściach Zielonej Góry stał się przyczynkiem do kolejnego sporu politycznego. Z tego powodu podczas pikniku w Stawiskach (woj. podlaskie) Jarosław Kaczyński zaatakował Donalda Tuska, który jego zdaniem "wykorzystuje każdą okazję, dokładnie każdą okazję, żeby budzić niepokój, budzić nienawiść, żeby stawiać różne zarzuty". - To może być tragedia jakiejś kobiety, a może być jak ostatnio pożar, pożar, za który oni odpowiadają - dodał.

Według prezesa PiS "te śmietniska na zachodzie Polski to wynik rządów PO". - Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk, to są niemieckie śmieci. Tak będzie Polska wyglądała, jeśli oni dojdą do władzy - powiedział Kaczyński. Pozwolił sobie też na personalne ataki w kierunku szefa PO, nazywając go "ryżym" oraz "wrogiem narodu polskiego".

Kaczyński obraża Tuska. Rzecznik PO: prezes PiS traci nad sobą kontrolę

Słowa Kaczyńskiego skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską Jan Grabiec. Tezy prezesa nazwał "absurdalnymi". - W oficjalnych statystykach widzimy, że poziom importu śmieci do Polski za czasów PiS radykalnie wzrósł. Jest ich prawie trzy razy więcej niż za czasów PO - tłumaczył rzecznik Platformy Obywatelskiej.

- Nic nie zrobili, te składowiska istnieją i powstają nowe. […] Nic się nie dzieje mimo alarmów, państwo nie działa - mówił. Krytykował również praktykę finansowania ze środków funduszy ochrony środowiska m.in. inicjatyw o. Tadeusz Rydzyka.

Grabiec odniósł się też do obraźliwych słów Kaczyńskiego, jakie ten skierował w stronę Tuska. W jego opinii prezes PiS "traci zupełnie kontrolę nad sobą, kiedy zaczyna krzyczeć". - Trudno odczytać te emocje inaczej niż nienawiść - podsumował rozmówca WP, dodając, że zachowanie lidera obozu władzy to "kompletne dno, jeśli chodzi o poziom debaty publicznej".

Pożar chemikaliów w Zielonej Górze. Z ogniem walczyło ok. 200 strażaków

W sobotę w hali w Przylepie na przedmieściach Zielonej Góry, gdzie składowane są niebezpieczne substancje, wybuchł pożar. Z ogniem walczyło ok. 200 strażaków. - Pożar już się nie rozprzestrzenia, jest pod pełną kontrolą i nie ma zagrożenia, by się rozprzestrzenił w przyszłości - przekazał w niedzielę rzecznik lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Arkadiusz Kaniak.

Potwierdził to także wojewoda lubuski Władysław Dajczak, który dodał, że monitoring powietrza był prowadzony zarówno przez Państwową Straż Pożarną, przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz przez Centralne Biuro Analiz Zagrożeń Wojska Polskiego. Urzędnik zapewnił też, że nie ma zagrożenia odnośnie do zanieczyszczenia wody.

RadioZET.pl/PAP/Wirtualna Polska