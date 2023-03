"Realizacja hasła ośmiu gwiazdek". Błaszczak o ataku na jego biuro

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek wieczorem, że biuro poselskie Mariusza Błaszczaka w Legionowie zostało obrzucone kamieniami. Do wpisu Bochenek dołączył zdjęcie uszkodzonej szyby biura poselskiego Błaszczaka, w której widoczne są trzy dziury.

Na jednym ze zdjęć widać potłuczone szkło na parapecie i leżący obok kamień. - Sprawę prowadzi policja, doszło do aktu wandalizmu. Moje biuro zostało obrzucone kamieniami - mówił w czwartek w radiowej Jedynce minister Błaszczak.

Legionowo. Kamieniem w biuro Mariusza Błaszczaka

- Na szczęście nikogo nie było w środku. Kiedy przyszedł pracownik na dyżur, stwierdził, że doszło do takiego właśnie aktu wandalizmu - relacjonował wicepremier.

Jego zdaniem "mamy do czynienia z tą wścieklizną, z tym hejtem, który jest potęgowany przez polityków opozycji". - Dla mnie to nie ulega żadnej wątpliwości. Wystarczy odtworzyć sobie wypowiedzi (szefa PO - red.) Donalda Tuska, który atakował choćby prezesa NBP (Adama Glapińskiego - red.), mówiąc o tym, że należy go zdjąć ze stanowiska, mimo że wszyscy doskonale wiedzą, że prezes banku centralnego jest wybierany przez Sejm na kadencje - powiedział.

Dodał: - To jest realizacja w praktyce tego hasła ośmiu gwiazdek. To są wulgarne słowa, ale to jest właśnie to, tym to skutkuje.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Białkowski