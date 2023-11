Reasumpcja głosowania: co to znaczy? Kiedy możliwa jest reasumpcja w Sejmie?

Reasumpcja, czyli ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, np. Sejm, może zostać przeprowadzona w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości. Jak podaje regulamin polskiego parlamentu w artykule 189, wniosek o ponowne głosowanie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się wcześniejsze głosowanie.

"Sejm rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego" – czytamy w Uchwale Sejmu RP z 30 lipca 1992 roku. Po tym, jak parlamentarzyści zdecydują się na zgłoszenie głosowania do reasumpcji, zgodnie z uchwałą nr 42 Prezydium Sejmu z 14 listopada 2003 r., marszałek Sejmu oceny przesłanki, którą kierują się posłowie czy posłanki. Musi on jeszcze wcześniej zasięgnąć opinii Konwentu Seniorów.

Reasumpcja głosowania w Sejmie: co to jest?

Reasumpcja to ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ połączone z równoczesnym uchyleniem skutków uprzedniego rozstrzygnięcia.

O reasumpcji głosowania w Sejmie zrobiło się głośno po posiedzeniu izby poprzedniej kadencji – 11 sierpnia 2021 roku. Wówczas powtórzenie głosowanie zarządziła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Chodziło o odroczenie obrad Sejmu - sejmowa większość najpierw poparła zgłoszony przez Władysława Kosiniaka-Kamysza wniosek o przerwę w obradach do 2 września, jednak później trzej posłowie Kukiz'15 ( Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk) oświadczyli, że pomylili się w głosowaniu. Po tym, jak został zgłoszony wniosek o reasumpcję, marszałek Sejmu zarządziła powtórkę głosowania, które przebiegło już po myśli Prawa i Sprawiedliwości.

Elżbieta Witek była potem oskarżana o złamanie regulaminu Sejmu. Ówczesna marszałek Sejmu twierdziła, że postępowała zgodnie z zasadami i kompetencjami marszałka Sejmu. -W żadnym momencie nie złamałam regulaminu - powiedziała Witek.

Sprawa reasumpcji, której dokonano w sierpniu 2021 roku wróciła przed rozpoczynającymi się 13 listopada 2023 roku obradami sejmu. Posłowie PO zapowiedzieli, że nie zgodzą się, by Elżbieta Witek weszła do prezydium Sejmu. - Ja osobiście nie zagłosuję za panią Elżbietą Witek, dlatego, że jest osobą skompromitowaną, jest osobą, która w sposób karygodny niszczyła parlamentaryzm w Polsce, niszczyła debatę w parlamencie - powiedział sekretarz PO Marcin Kierwiński. W jego ocenie, reasumpcja głosowania, którą zarządziła Elżbieta Witek "była wprost niezgodna z polskim prawem". - Nie ma miejsca w prezydium polskiego Sejmu dla osób, które łamały prawo - zaznaczył. Pytany o to, czy w tej sprawie będzie zarządzona dyscyplina klubowa odparł, że członkowie klubu będą na ten temat rozmawiać.

Elżbieta Witek w prezydium Sejmu? Opozycja krytykuje pomysł PiS-u

Politycy Prawa i Sprawiedliwości w odpowiedzi na słowa Kierwińskiego i innych parlamentarzystów z opozycji zapowiedzieli jednak, że nie zgodzą się na narzucanie im nazwiska kandydata lub kandydatki do prezydium Sejmu. - Jest dobrym zwyczajem parlamentarnym, że każdy klub sam decyduje o swoim przedstawicielu w prezydium - powiedział Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS przypomniał też, że w 2019 roku Lewica wystawiła kandydaturę Włodzimierza Czarzastego, z którym - jak mówił - wielu polityków PiS miało problem. - Uszanowaliśmy ten zwyczaj parlamentarny i Czarzasty wicemarszałkiem został - podsumował Fogiel.

W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm X kadencji, podczas którego nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda.

Radio ZET/ PAP/ Ars Lege