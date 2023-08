Referendum. Co to jest? Jakie są zasady? O co chodzi z referendum 2023?

Referendum ogólnokrajowe z czterema pytaniami odbędzie się 15 października, równolegle z wyborami parlamentarnymi. 17 sierpnia Sejm przegłosował stosowną uchwałę, zarządzającą referendum w dniu wyborów.

Referendum. Co to jest?

Co to jest referendum? To forma głosowania powszechnego, w którym obywatele wyrażają swoją wolę w zakresie sposoby rozstrzygnięcia kwestii, która poddawana jest pod to głosowanie. Zwykle referendum ma charakter plebiscytu - odpowiada się na dane pytanie "tak" lub "nie". Można również dokonać wyboru między zaproponowanymi opcjami bądź rozwiązaniami.

Referendum. Jakie obowiązują zasady?

Jakie są zasady referendum? To pytanie również zadają sobie obywatele. Przede wszystkim, podobnie jak w przypadku wyborów parlamentarnych bądź prezydenckich, referendum trwa jeden lub dwa dni. Wyznacza się je zawsze na dzień ustawowo wolny od pracy i (jeśli trwa ono dwa dni) na dzień go poprzedzający.

Sam akt głosowania w referendum również przedstawia się tak samo, jak w przypadku innych rodzajów głosowań. Uczestnik referendum zaznacza symbol "x" przy satysfakcjonującej go odpowiedzi: "tak, "nie" lub przy opcji/rozwiązaniu, jeżeli taka jest forma referendum.

Jakie są rodzaje referendum? Konstytucja wyróżnia trzy:

Konstytucja i ustawa o referendum ogólnokrajowym wyróżniają trzy rodzaje referendum ogólnokrajowego:

referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,

referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie której RP przekazuje organizacji narodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach,

referendum w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję RP.

Kto może głosować w referendum?

Kto może głosować w referendum? Kryteria uczestnictwa są takie same, jak w przypadku każdego innego głosowania powszechnego w Polsce. Prawo udziału w referendum ma obywatel polski, jeśli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Nie mają prawa udziału w referendum osoby:

pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;

pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym

O co chodzi z referendum 2023?

17 sierpnia Sejm przegłosował uchwałę ws. organizacji referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych. Początkowo miało ono dotyczyć jedynie kwestii obowiązkowej relokacji migrantów w ramach państw Unii Europejskiej.

PiS przekonuje, że chce w referendum zapytać o "ważne dla Polaków sprawy". Opozycja jest zdania, że to "hucpa polityczna". Zarówno KO, jak i np. przedstawiciele Lewicy namawiają swoich zwolenników do tego, by nie uczestniczyli w rządowym referendum.