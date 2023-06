Referendum migracyjne. PiS uderza w tragedię Anastazji z wyspy Kos

Unia Europejska opublikowała nowe rozwiązania polityki migracyjnej, a polski Sejm przegłosował uchwałę ws. ich odrzucenia. Nowe przepisy UE zawierają m.in. najbardziej kontrowersyjny w Polsce zapis nazwany "mechanizmem solidarnościowym". Rządowa narracja sugeruje, że UE chce zmusić Polskę do przyjęcia określonej liczby imigrantów (mowa o ok. 1500 osób). W konsekwencji Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum, w którym Polacy mieliby zdecydować, czy chcą przyjąć do kraju imigrantów. Tymczasem okazuje się, że unijne rozwiązanie właściwie nie przewiduje udziału Polski w mechanizmie solidarnościowym, a politycy opozycji zarzucają PiS manipulację i "straszenie" uchodźcami. Błażej Poboży z MSWiA wprost powiązał referendum z tragedią na greckiej wyspie Kos.

Pakt migracyjny UE. Poboży: nie ma zwalniania państw członkowskich. "To tylko życzenie Czech"

- Nawet o ostatnich tygodniach obserwujemy sytuacje, które bardzo wyraźnie pokazują, czym jest zagrożenie nielegalną migracją - opiniuje w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Błażej Poboży z MSWiA. Zapytany przez Andrzeja Stankiewicza o unijną ulgę przewidzianą w dokumentach o "mechanizmie solidarnościowym", w myśl której kraje, które mierzą się z presją migracyjną, mogą zostać wyłączone z systemu (Polska przyjęła ok. milion Ukraińców), odparł, że zwolnienie nie jest propozycją, jest jedynie prośbą państw członkowskich, które w sposób życzeniowy chciałyby zostać wyłączone z systemu.

- To konkluzje pojedynczych państw, w tym przypadku Czech - twierdzi, dodając, że minister Bartosz Grodecki brał udział w wypracowywaniu dokumentu UE i zapis o wyłączeniu poszczególnych krajów "to tylko i wyłącznie życzenie strony czeskiej, które zostało tam dopisane".

Błażej Poboży: Referendum ds. migracji jest potrzebne. "Bordeaux i Kos"

- Wszyscy wiemy, jaki będzie wynik tego referendum. Wiadomo, że większość Polaków odpowie "nie" relokacji. Po co ono jest? Po to, żeby w przyszłości zrobić referendum ws. wyjścia Polski z Unii Europejskiej - twierdzi Krzysztof Hetman (PSL).

- To referendum jest dlatego, że nic innego, mówiąc brutalnie i politycznie, Wam nie "zażarło". Rozpaczliwie szukaliście tematu. Stawiam tezę, że dzisiaj już ci Wasi sztabowcy zastanawiają się, jakie jeszcze dodać pytania, żeby to referendum miało sens, żeby ludzie chcieli pójść. Bo nie rozmawiamy o poważnych zagrożeniach, jak choćby prowokacji Łukaszenki z Putinem (na granicy - red.), nie rozmawiamy o zagrożeniu polskiej gospodarki - zarzucała Pobożemu posłanka KO Barbara Nowacka. Podsekretarz MSWiA odparł na to, że o powadze problemu imigracji świadczą choćby ostatnie sytuacje: z Bordeaux i greckiej wyspy Kos. - A Pani mówi, że zagrożenie nielegalną imigracją nie niesie ze sobą bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia? - pytał Nowackiej.

Posłanka KO, wśród potencjalnych pytań, które miałyby pojawić się na referendum, wymieniła kwestie związane z fit for 55 i prawami osób LGBTQ+. - Z jednej strony mówicie, że sprowadzacie ludzi do pracy, a z drugiej podsycacie rasistowskie nastroje. Doprowadzicie do potężnych nieszczęść - opinuje Nowacka.

Artur Dziambor (Wolnościowcy) podparł się danymi za 2022 r., zarzucając Pobożemu hipokryzję. - Wpuściliście 183 tysiące osób z krajów muzułmańskich, z czego 135 tysięcy zezwoleń na pracę - twierdził. Poboży odparł, że to "manipulacja Donalda Tuska", które polega na tym, że migranci otrzymali wizy pracownicze, a nie zezwolenia.

- Ja się cieszę, że ludzie przyjeżdżają do pracy. Dzięki temu być może nasz system emerytalny pożyje troszkę dłużej - spuentował Dziambor.

Przypomnijmy, że najbliższy szczyt Rady UE zaplanowany jest na 29-30 czerwca. Nieoficjalne źródła sugerują, że Polscy dyplomaci zamierzają wytknąć UE błędy ws. rozwiązania migracyjnego. - Na posiedzeniu Rady Europejskiej odwołamy się do konkluzji szczytów unijnych m.in. z 2016 roku, 2018 roku i 2019 roku, w których jasno zapisano, że prace nad reformą migracyjno-azylowo mają być zakończone konsensusem. Miało nie być przepychania kolanem przy pomocy większości kwalifikowanej różnych rozwiązań, tylko miało być zbudowane unijne porozumienie - zapowiedział jeden z polskich dyplomatów.

RadioZET.pl