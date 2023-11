Referendum PiS do powtórki? Ponad 2 tys. protestów. Padła data 7 grudnia

Jak poinformował PAP zespół prasowy tego sądu, do SN wniesiono 2 tys. 291 protestów przeciwko ważności referendum. Dotychczas 525 zostało pozostawionych bez dalszego biegu, 3 uznano za niezasadne, 1 protest zasadny, ale bez wpływu na wynik, zaś 1 tys. 453 połączono do wspólnego rozpoznania.

O ważności referendum Sąd Najwyższy rozstrzyga w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie sprawozdania z głosowania przedstawionego przez PKW oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznanych protestów.

7 grudnia posiedzenie SN ws. ważności referendum

Rozstrzygnięcie przybiera formę uchwały, która wydawana jest nie później niż w 60. dniu od ogłoszenia wyniku referendum, na posiedzeniu jawnym z udziałem Prokuratora Generalnego i przewodniczącego PKW.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego co do ważności referendum nie jest związane z kwestią wiążącego lub niewiążącego wyniku tego referendum. Frekwencja w referendum wyniosła 40,91 proc. Jego wyniki nie były więc wiążące. Wyniki referendum byłyby wiążące, jeśli do urn poszłaby więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Źródło: Radio ZET/ Marcin Jabłoński (PAP)