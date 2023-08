Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym. Informację przekazało na Twitterze konto prezydenckiej kancelarii.

Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym dostosowuje przepisy tak, by referendum krajowe, zapowiadane głośno przez rządzących, mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy wybory parlamentarne 2023, prezydenckie, parlamentarne lub do PE. Chodzi przede wszystkim o ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godz. 7 - 21. W środę 16 sierpnia Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Duda zdecydował. Referendum będzie w dniu wyborów

Referendum ma być przeprowadzone 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Z wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum zwrócił się do Sejmu rząd. Rada Ministrów proponuje, żeby Polacy odpowiedzieli na cztery pytania referendalne.

Pierwsze brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte, ostatnie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Wnioskiem rządu Sejm ma zająć się podczas trwającego posiedzenia Sejmu.

RadioZET.pl/PAP - Edyta Roś