Referendum ws. uchodźców? Tak Polacy ocenili pomysł Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński kilka dni temu ogłosił w Sejmie, że PiS chce organizacji referendum ws. relokacji uchodźców. - To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna. Dlatego my się na to nie zgodzimy, i nie zgadza się na to także naród polski i to musi być przedmiotem referendum, ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my to referendum zorganizujemy, pamiętajcie o tym. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - mówił szef PiS.

Sondażownia United Surveys zapytała Polaków, co sądzą o propozycji Jarosława Kaczyńskiego. Wirtualna Polska, która zleciła badanie, podkreśla, że wyniki są zaskakujące. Za organizacją głosowania opowiedziało się 50,8 proc. respondentów (z czego 25,9 proc. wskazało, że referendum "zdecydowanie" powinno się odbyć). Pomysłu referendum nie popiera natomiast 38,6 proc. ankietowanych (z czego 29,9 proc. "zdecydowanie" nie chce głosowania ws. relokacji migrantów).

Sondaż dla WP: Polacy popierają referendum ws. uchodźców

Wśród wyborców PiS referendum ws. uchodźców chce 81 proc. ankietowanych. W przypadku wyborców opozycji głosowania chce 29 proc. badanych. 66 proc. jest przeciwko takiemu pomysłowi. Wśród wyborców niezdecydowanych dominuje pogląd, że nie należy organizować referendum ws. relokacji migrantów.

- Prezes Kaczyński nie wyszedłby z taką inicjatywą, gdyby nie miał podobnych wyników. Każdy ruch Kaczyńskiego jest poprzedzony badaniami, dlatego ja nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Nie mam też cienia wątpliwości, że w tym referendum zdecydowana większość będzie przeciwko przymusowej relokacji migrantów - ocenił w rozmowie z WP prof. Antoni Dudek z UKSW.

W ocenie politologa, PiS liczy na to, że część opozycji zajmie inne stanowisko niż obóz władzy i przy okazji znów się podzieli. - Przedstawiciele Trzeciej Drogi powiedzieli, że są przeciwko relokacji. Lewica ma inne zdanie. Dlatego dla PiS to będzie dodatkowa atrakcja - mówił Dudek.

Prof. Dudek: PiS chce ustawić na opozycję pułapkę

- PiS chce ustawić na opozycję pułapkę. Znalazło sprawę w której większość Polaków jest przeciwko czemuś. Dzięki temu będzie kojarzony z tą sprawą. Opozycja, jeżeli nie chce przegrać wyborów, powinna zgodzić się z PiS-em. Jeżeli pójdzie w inną stronę, to wyborczo sobie zaszkodzi - podkreślił politolog UKSW.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska