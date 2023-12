Relacja TVN24 z exposé Morawieckiego hitem w sieci. "Paskowy świetnie się bawi"

Mateusz Morawiecki otrzymał misję utworzenia rządu od Andrzeja Dudy, mimo że PiS nie ma większości w Sejmie. Komentatorzy zwracali uwagę, że premier otrzymał zadanie niemożliwe do zrealizowania. Jego misja zakończy się najprawdopodobniej już w poniedziałek, gdy Sejm będzie głosował nad wotum zaufania dla jego gabinetu.

Poniedziałkowe obrady Sejmu rozpoczęły się od exposé Morawieckiego, czyli przemówienia, w którym premier przedstawia program rządu. Stacja TVN24 na swoim pasku określiła jego wystąpienie jako “«Endposé» Morawieckiego, czyli pożegnanie z władzą”. “Paskowy w tvn24 świetnie się bawi” - komentowali internauci, którzy uznali, że jest to trafny opis sytuacji PiS-u i odchodzącego premiera.

“«Endposé» Morawieckiego"

Na kolejnym pasku widzowie mogli przeczytać: “program rządu, którego nie będzie”. Co obiecał Morawiecki? Stwierdził, że jeśli jego rząd będzie dalej mógł pracować, wszystkie obecne programy PiS będą kontynuowane. Zapowiedział też m.in. nową reformę administracyjną, której “sednem nie będzie centralizacja, ale usieciowienie”, by rozwój nie odbywał się tylko w największych aglomeracjach czy uczynienie z Polski kraj “dobrze opłacanych specjalistów”. - Naszym celem jest średnia płaca 10 tys. zł brutto - zaznaczył. Zaproponował też pakiet demokratyczny od przyszłej kadencji, by opozycja miała więcej uprawnień, ale też ponosiła większą odpowiedzialność.

Klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości. Kandydatem na premiera, który ma poparcie wymaganej liczby posłów, aby uzyskać wotum zaufania jest szef PO Donald Tusk. W tzw. drugim kroku, gdy to Sejm wskazuje nowego szefa rządu, zamierzają wystawić go KO, PSL, Polska 2050 i Lewica, która mają 248 posłów.

Źródło: Radio ZET/TVN24