O rocznicy Rzezi Wołyńskiej w czwartek mówił w Sejmie Rusłan Stefańczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Zapowiedział wspólne polsko-ukraińskie prace nad poszukiwaniem i upamiętnianiem grobów ofiar wydarzeń z lat 1943-45. - Być może pierwszy raz w dziejach historia daje nam szanse, byśmy razem napisali jej rozdziały - mówił. Goście Andrzeja Stankiewicza komentują.

80. rocznica Rzezi Wołyńskiej. Czy Zełenski powinien przeprosić?

- Dziś, jako strona polska składamy wnioski o ekshumacje. Sytuacja jest skomplikowana, za wschodnią granicą toczy się wojna, to stwarza problemy choćby dla naszych archeologów - podnosi Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta. Piotr Zgorzelski (PSL) zauważa, że tzw. "rodziny wołyńskie" to ludzie, którzy wciąż między nami żyją. I oczekują trzech rzeczy: ekshumacji, restytucji polskich kościołów i porzucenia prowokacji.

- Rozumiem dramat tego narodu, który swoja tożsamość budował na micie Bandery. Ale dziś ten naród ma szansę stanąć w prawdzie i powiedzieć: tak, to była zbrodnia. Rozumiem, że wojna nie jest momentem na rozstrzygnięcie tego zagadnienia - dodaje.

Włodzimierz Czarzasty o Rzezi Wołyńskiej. "Bałem się tego pytania"

- To jest proces. Najważniejszym jego elementem jest to, żeby przekonały się do niego narody. Myślę, że naród ukraiński nie jest jeszcze gotowy na proces związany ze słowem "przepraszam". Czy powinni to zrobić? Tak. Bałem się tego pytania - opiniuje Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

Ryszard Czarnecki (PiS) podnosi, że ta kwestia nie powinna być rozpatrywana w kategorii politycznej. - Nie można od tego uciekać. To było ludobójstwo. Musimy i chcemy wspierać Ukrainę. Ta wojna musi się zakończyć w naszym interesie tym, żeby Rosja nie zajęła terenów Ukrainy. Na ołtarzu relacji z Ukrainą nie możemy poświęcać pamięci Polaków - dodaje.

