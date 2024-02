"Rolnicy ruszą na Warszawę", zapadła decyzja. Chcą zmusić rząd do radykalnych decyzji

9 lutego rozpoczął się ogólnopolski protest rolników. Zgodnie z zapowiedziami blokady dróg w całym kraju mogą potrwać nawet do marca. Jeszcze przed rozpoczęciem strajku reprezentanci organizacji i związków zawodowych rolników spotkali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim (PSL).

- Rolnicy, jak każda grupa zawodowa mają prawo protestować. Ja mogę się tylko z tym pogodzić i prowadzić dialog, aby później realizować obowiązki ministerstwa, właściwie pewnej służby wobec rolników - mówił wówczas Czesław Siekierski. Rolnicy z kolei zapewniali, że "demonstrują przeciwko Brukseli, a nie polskiemu rządowi".

Ogólnopolski protest. Rolnicy pojadą na Warszawę

W czwartek reporter Radia ZET Michał Makowski przekazał, powołując się na Sławomira Izdebskiego z rolniczego OPZZ, że 27 lutego rolnicy pojadą na Warszawę. "Protesty mają zmusić rząd do wycofania się z Zielonego Ładu oraz wprowadzenia kontyngentów na ukraińskie zboże" - przekazał.

Wcześniej - w poniedziałek 13 lutego - do opinii publicznej trafiła informacja o planach blokady dróg oraz węzłów komunikacyjnych prowadzących do Poznania. Rzecznik prasowy Roli Wielkopolski Emil Lemański w rozmowie z Radiem ZET informował, że "trwa ustalanie szczegółów". Początek protestu zaplanowano na 20 lutego.

Protest rolników. Jakie mają postulaty?

Rolnicy protestują pod hasłem "Trzy razy stop". Sprzeciwiają się ograniczaniu hodowli w Polsce, europejskiemu Zielonemu Ładowi oraz importowi produktów rolnych z Ukrainy. Według serwisu infor.pl strajkujący chcą też wypracowania nowej, wspólnej polityki rolnej, przywrócenia ceł na produkty z Ukrainy, rozbudowy infrastruktury portowe i magistrali kolejowej czy ograniczenia biurokracji w rolnictwie.

Wśród postulatów rolników jest też odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych między listopadem a końcem lutego, zwiększenia limitu pomocy de minimis z 25 do 50 tys. oraz ułatwienia prowadzenia inwestycji rolniczych na terenach wiejskich.

Kołodziejczak: Mam nadzieję, że protesty zablokują Zielony Ład

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak w programie "Gość Radia ZET" z 9 lutego wyraził nadzieję, że protesty rolników doprowadzą do zablokowania Zielonego Ładu. - Czy ktoś naprawdę uważa, że do 2040 roku możemy mieć emisję zmniejszoną o 90 proc.? Sądzę, że jest to trudne, a wręcz niemożliwe do realizacji - mówił.

- Jeżeli chcemy z tym walczyć, musimy to robić na miarę kieszeni polskiego obywatela i nie może to się odbywać kosztem naszych zarobków - stwierdził Kołodziejczak. Pytany o zdanie premiera w tej sprawie odpowiedział: - Ja nie będę mówił za Donalda Tuska, ale uważam, że bliżej mu do stanowiska, które ja mam, a nie pani Zielińska - ocenił.

Wiceminister klimatu o Zielonym Ładzie: "Powinien zostać wprowadzony"

Urszula Zielińska, wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska ocenia, że Zielony Ład powinien zostać wprowadzony. Przekonywała w mediach, że unijne rozwiązania leżą w interesie polskich rolników, a oni powinni być w stanie dostarczać ekologiczną żywność.

- Lokalni rolnicy, producenci, powinni być w stanie dostarczać nam za godziwą cenę, w godziwych marżach dobre, ekologiczne pożywienie na stoły. Jak najbliżej od pola do stołu i to jest ten Zielony Ład, który leży w interesie polskich rolników - powiedziała w rozmowie z Telewizją wPolsce.

Źródło: Radio ZET/wPolsce