Romualda Wąsik: wiek, dzieci, zawód, PiS. Kim jest żona Macieja Wąsika?

Gdy Maciej Wąsik został aresztowany w pałacu prezydenckim, jego żona zaczęła udzielać się w mediach, w towarzystwie Barbary Kamińskiej. Romualda Wąsik gościła m.in. w TV Republika, gdzie opowiadała o tym, jak strasznym przeżyciem jest dla jej rodziny zatrzymanie męża.

– Myślę, w domu jest za zimno. Powinnam zrobić cieplej, ale jak ja mam to zrobić? To zawsze robił on – żaliła się Roma Wąsik.

To właśnie po prośbach Barbary Kamińskiej i Romy Wąsik Andrzej Duda miał zmienić zdanie co do ponownego ułaskawienia obu panów. Choć zanim Maciej Wąsik trafił do więzienia, Roma Wąsik była raczej anonimowa, z PIS jest związana od dawna. Co wiemy o żonie kontrowersyjnego posła?

Romualda Wąsik: wiek, wykształcenie, PIS

Romualda Wąsik urodziła się w 1978 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest chemikiem i biochemikiem, posiada tytuł doktora w tej dziedzinie. Ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Na swoim koncie Romualda Wąsik ma wiele publikacji naukowych z dziedziny biochemii.

Od 2014 r. żona Macieja Wąsika pełniła funkcję dzielnicowej radnej PiS na Pradze-Południu w Warszawie. Mandat złożyła w listopadzie 2020 roku. W tym samym roku zaczęła pracę w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Roma Wąsik ma za sobą ekspresowy awans: po zaledwie kilku miesiącach na stanowisku ekspertki została dyrektorką w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. Do jej obowiązków należy m.in. nadzór nad polityką dotyczącą substancji chemicznych i ich mieszanin, detergentów, produktów biobójczych, produktów kosmetycznych, niektórych substancji wykorzystywanych do produkcji narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych. Chociaż błyskawiczny awans wywołał wiele dyskusji w mediach, Maciej Wąsik wielokrotnie zaprzeczał, że żona zdobyła stanowisko dzięki koneksjom męża.

– Moja żona ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie naukowe do zajmowania tego stanowiska. Jest z wykształcenia chemikiem i biochemikiem, jest absolwentką Wydziału Chemii UW oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Posiada doktorat z chemii i biochemii w Polskiej Akademii Nauk. (...) Teoretycznie gdziekolwiek moja żona by nie pracowała, byłoby to kontrowersyjne. Nie widzę żadnego konfliktu interesów – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Romualda Wąsik: życie prywatne, dzieci

O życiu prywatnym Romy Wąsik wiadomo niewiele: kobieta nie prowadzi kont w mediach społecznościowych i nie dzieli się informacjami na temat rodziny. Wiadomo jedynie, że z Maciejem Wąsikiem mają dzieci w wieku szkolnym: prawdopodobnie córkę i dwóch synów.