Giertych przerywa milczenie. "Poglądu w tej sprawie nie zmieniłem"

Roman Giertych wzbudza ostatnio ogromne kontrowersje. Najpierw bezskutecznie próbował zawalczyć o start do Senatu z poparciem paktu senackiego. Następnie zapowiadał, że wystartuje w wyborach parlamentarnych jako kandydat niezależny w okręgu, w którym swoją kandydatkę wystawiła Lewica. Ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu.

Giertych kandyduje z list KO. Co sądzi o aborcji?

W niedzielę Donald Tusk ogłosił, że znany adwokat - a w przeszłości m.in. wicepremier i minister edukacji - będzie kandydatem do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Ma zająć ostatnie miejsce na liście w województwie świętokrzyskim. Tam, gdzie - według medialnych pogłosek - wystartuje prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Giertychowi przypomniano jego skrajnie konserwatywny światopogląd. Wielokrotnie deklarował się jako przeciwnik aborcji oraz poszerzania praw osób LGBT+. Przekonywał, że PO popełniła błąd w swojej deklaracji, że na listach do parlamentu znajdą się tylko osoby, które popierają liberalizację prawa aborcyjnego.

Od kilku dni trwała medialna dyskusja, czy start Giertycha jest formą złamania obietnicy przez Tuska. Szczególnie w kontekście decyzji o usunięciu z list największej formacji opozycyjnej Bogusława Sonika i Joanny Fabisiak, którzy niejednokrotnie deklarowali, że sprzeciwiają się liberalizacji przepisów dot. przerywania ciąży.

Giertych przerwał milczenie. "Poglądu w tej sprawie nie zmieniłem"

Opinia publiczna czekała więc na komentarz samego Giertycha, który wedle ustaleń "Gazety Wyborczej" otrzymał ultimatum, by do 30 sierpnia zadeklarować swoje stanowisko. Adwokat opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zawarł swoje przemyślenia. Podkreślił, że "poglądu w tej sprawie nie zmienił", a aborcję uważa za "coś złego, choć czasem dopuszczalnego", np. w stanie wyższej konieczności.

"Uważam wyrok Przyłębskiej za nieistniejący, zły, głupi i mający wyłącznie tragiczne skutki. Tragedia ta dotknęła kobiety, ale także zmieniła poglądy dużej części społeczeństwa. W wydaniu tego wyroku uczestniczyły osoby nieuprawnione, więc prawnie go nie ma. Tak naprawdę wydał go Jarosław Kaczyński" - napisał.

Jego zdaniem nie każda aborcja powinna być penalizowana, a zakres tej penalizacji powinien być przedmiotem dyskusji i odpowiedzialności polityków. - Zakres tej penalizacji [...] najlepiej oddaje wyrok TK, wydany przed laty przez nestora obecnej opozycji prof. Andrzeja Zolla. Był to funkcjonujący kompromis, który nikogo nie zadowalał, ale trwał i chronił nas przed konfliktem o te kwestie. Niestety, ten kompromis został zburzony przez Kaczyńskiego - stwierdził.

W jego opinii nadchodzące wybory nie dotyczą jednak kwestii aborcji, a tego, że należy odsunąć "grupę złodziei, łamiącą konstytucję, od władzy", bo inaczej "dyskusje światopoglądowe będą prowadzili Czarnek (opcja liberalna) i Rydzyk (opcja konserwatywna)", a "reszta nie będzie miała znaczenia. "Donald Tusk jest przywódcą opozycji i tylko on może wygrać z PiS. Nikt inny nie ma na to żadnych szans" - ocenił.

Umówiłem się z przewodniczącym Donaldem Tuskiem na określoną pracę, którą mam wykonać jako kandydat do Sejmu. Tak, jak sam powiedział: różnimy się poglądami, lecz mamy wspólną rzecz do wykonania - odsunięcie PiS od władzy, a ja podjąłem się kandydowania przeciwko prezesowi PiS. Tę walkę podejmuję dla kraju, ale i dla moich dziewczyn Roman Giertych

Giertych zapewnił, że fakt, iż ma w domu "cztery kobiety" [żonę i trzy córki - red.] sprawia, że nikt go "nie prześcignie w walce o ich prawa, ich komfort, bezpieczeństwo, o to, aby państwo o nie jak najlepiej dbało i żeby żaden plugawy policjant czy prokurator nie wchodził w ich sprawy intymne". "Po wyborach, jeżeli zostanę wybrany, to będę lojalnym i przestrzegającym dyscypliny członkiem klubu. To jest oczywiste, gdyż polityka to gra zespołowa" - kontynuował.

Zaapelował jednocześnie do dziennikarzy, by "nie szukali różnic w ramach KO", tylko zajęli się "tym, że Kaczyński zapowiedział likwidację niezależnych sądów". "Jesteśmy szeroką grupą, bo obejmujemy poglądy obecne w całej opozycji. Tylko taka szeroka koalicja ma szanse na zwycięstwo. A my po to zwycięstwo idziemy!" - podsumował Giertych.