Rosja chce od Polski ziemi i pieniędzy. Jest reakcja premiera

- To typowa rosyjska zagrywka propagandowa - opiniował w poniedziałkowy poranek Mateusz Morawiecki. - [...] rosyjska propaganda od wieluset lat jest doskonała w odwracaniu kota ogonem - dodał. To pierwsze reakcja polskiego rządu na niedawne stanowisko polityka Dumy Państwowej FR Wiaczesława Wołodina, który za pomocą Telegramu ocenił ostatnio, że Polska jest winna Rosji tereny, pieniądze i coś na wzór wdzięczności.

Mateusz Morawiecki odpowiada na "zaczepkę" z Rosji

W aferze wokół rojeń Wołodina chodzi o jego wpis w serwisie Telegram z minionej niedzieli. Ocenił, że Polska musi zostać ukarana za "zdradę pamięci historycznej" o wyzwoleniu kraju przez Związek Radziecki z rąk nazistowskich Niemiec.

"Jedna trzecia obecnych terytoriów Polski – obszarów z rozwiniętą infrastrukturą, przedsiębiorstwami przemysłowymi, a także bogatych w zasoby naturalne – stała się jej częścią po II wojnie światowej tylko dzięki naszemu krajowi (Rosji - red.) " - mogliśmy przeczytać. Wraz z dopiskiem, że Warszawa powinna zwrócić Moskwie 750 mld dol. w ramach rekompensaty za sowieckie "inwestycje".

Wątek, poza ewentualną debatą historyczną, ma być podniesiony w rosyjskim parlamencie. Wołodin zapowiedział, że w poniedziałek rosyjska komisja parlamentarna zacznie rozważać m.in. zakaz wjazdu polskich ciężarówek na terytorium Rosji.

Mateusz Morawiecki podczas zwołanej w poniedziałek konferencji w gdyńskim porcie ocenił, że taka narracja to typowa "rosyjska zagrywka propagandowa". - Rosja dokonała już takich zniszczeń na Ukrainie; jednocześnie też Rosja, Związek Radziecki, poprzednik Rosji odpowiada za ogromne straty związane ze zniszczeniem dużej części polskiej substancji materialnej (...) To jest też typowa - wcześniej powiedziałbym sowiecka, teraz można powiedzieć rosyjska - zagrywką propagandową - wyliczył.

Podsumował, że strategia Moskwy to, w tym przypadku, mydlenie oczu. - Tak samo postrzegam to, co teraz Rosja próbuje przedstawić. Rosja będzie na pewno musiała zapłacić ogromne odszkodowania dla Ukrainy, a także dla innych, w związku z tym, że dopuściła się zbrodni wojennych i doprowadziła do ogromnych strat gospodarczych - spuentował.

RadioZET.pl