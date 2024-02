Rosja szykuje nowy etap działań przeciwko Polsce. Minister z rządu Tuska ostrzega

ABW zatrzymała 31 stycznia we Wrocławiu obywatela Ukrainy. W komunikacie podano, że działał na zlecenie rosyjskich służb i miał przygotowywać się do przeprowadzenia aktu sabotażu w Polsce. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w programie “Gość Radia ZET” powiedział, że “potraktowaliśmy to bardzo poważnie”. - To pokazywało, że rosyjskie służby szykują nowy etap w działaniach przeciwko Polsce - zaznaczył.

Siemoniak dodał, że zatrzymanie podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji jest sukcesem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Natomiast zawsze taka służba i minister-koordynator muszą myśleć, co później, czy nie ma innych przypadków, a nie zastanawiać się, jak wszystko dobrze poszło. Intensywnie pracujemy, ta sprawa naprawdę ma dużą wagę - zaznaczył Siemoniak.

Siemoniak: rosyjskie służby szykują nowy etap działań przeciwko Polsce

Koordynator służb specjalnych zwrócił uwagę, że także rzeczniczka Narodowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych przy prezydencie Bidenie odnotowała ten fakt, dobre działanie polskich służb. Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytał, czy “to była jedna osoba zatrzymana czy dwie”. - Nic nie będę więcej mówił, wszystko jest w komunikacie - odparł Siemoniak.

Dziennikarz chciał się dowiedzieć, czy to prawda, że aresztowana osoba miała podpalać miejsca związane z infrastrukturą krytyczną. Siemoniak po raz kolejny odesłał do komunikatu. - Tak została oceniona ta osoba, jako ktoś, kto szykował się i miał zlecony akt sabotażu w Polsce - podkreślił minister-koordynator.

Komunikat ABW

Poniżej treść komunikatu ABW, który opublikowano na stronach rządowych w połowie lutego.

31 stycznia 2024 r. we Wrocławiu, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, który działając w zorganizowanej grupie przestępczej, na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, polegających w szczególności na podpaleniu obiektów na terenie Wrocławia.

ABW weszła w posiadanie informacji, że obywatel Ukrainy, działając na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, planuje podjęcie na terytorium RP działań zmierzających do podpalenia obiektów na terenie miasta Wrocławia, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

Wobec powyższego 31 stycznia 2024 r. funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu przeprowadzili czynności procesowe w niezbędnym zakresie, podczas których zatrzymali ob. Ukrainy oraz dokonali jego przeszukania, jak również należącego do niego bagażu, ujawniając dowody planowanego przestępstwa.

Czynności te skutkowały wszczęciem śledztwa, w którym zatrzymanemu przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 130 § 7 i 8 k.k., tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu. Za zarzucone czyny podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Radio ZET/abw.gov.pl