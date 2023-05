Kaliningrad został w Polsce oficjalnie przemianowany na Królewiec. To decyzja Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP, która obowiązuje od 9 maja. W komunikacie komisji jasno wskazano na kwestie historyczne i zabarwienie polityczne - dotyczące wojny w Ukrainie. Czytamy m.in., że "wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, narzucanie tzw. ruskiego miru i prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej, każą inaczej spojrzeć na kwestię nazw narzuconych, które budzą duże kontrowersje".

Przypomnijmy, że nazwa Kaliningrad pochodzi od imienia M. I. Kalinina - zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. za wydanie decyzji o "masowym mordowaniu Polaków" (red. zbrodnia katyńska).

Rosjanie reagują na zmianę nazwy Kaliningradu. Straszą rozbiorami

Konto na Telegramie z ponad 60 tysiącami obserwujących "Bursztynowy Kaliningrad", który wcześniej relacjonował już frustracje rosnące w obwodzie po pierwszych sankcjach europejskich wymierzonych w Rosję, opublikował informację o decyzji polskiej komisji, pytając użytkowników, jak się czują jako "Królewiacy"?

Pod postem zaroiło się od komentarzy. Większość negatywna, inne obojętne, jeszcze inne wyjątkowo agresywne i atakujące Polskę, w skrajnych przypadkach grożące rozbiorami. Poniżej cytujemy część odpowiedzi.

"W takim razie, Polska powinna być województwem warszawskim. Jak przed rewolucją" Telegram

"Chcę jechać do Danzing, przez Elbing" (Gdańsk/Elbląg - red.)

"Niedługo Rosja będzie miała nowy region warszawski z Gdańskiem i innymi okręgami" Telegram

W innym komentarzu czytamy o porównaniu Polski do "krewnego, dupka". "Zdarza się, wiadomo, że w rodzinie jest krewny, który jest dupkiem. Wszyscy mniej lub bardziej, ale jakiś kuzyn, ten zazdrosny, wredny, małostkowy dupek. Biłeś tego dupka, kazałeś mu mieszkać w swoim mieszkaniu, wyciągnąłeś go z sekty, ale on po prostu się nie opamiętuje i wraca do wódy, k**estwa, imprez i bumelowania. Naród rosyjski ma takiego brata dupka - Polskę" - pisze użytkownik Telegramu.

"Nie chcemy w Polsce rusyfikacji"

W dokumencie komisji i komentarzu Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaznaczono, że zmiana nazwy nie wprowadza technicznych wymagań aktualizowania żadnych dokumentów (np. dla przedsiębiorców). Nie wpływa to też w żaden sposób na narodowość mieszkańców obwodu.

"Nie chcemy w Polsce rusyfikacji i dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie nazywania w naszym rodzimym języku Kaliningradu i obwodu kaliningradzkiego. Nazewnictwa nam narzuconemu i sztucznemu, które nie jest związane z naszą historią. Fakt nazwania dużego miasta położonego blisko naszej granicy imieniem M.I. Kalinina, czyli zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. za wydanie decyzji o masowym wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu w 1940 r., budzi w Polakach negatywne emocje" – podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

RadioZET.pl