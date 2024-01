Rozłam w Trzeciej Drodze ws. aborcji? Posłanka ma inne zdanie niż liderzy

PSL i Polska 2050 chcą zorganizowania referendum i zapytania Polaków, co chcieliby zrobić w sprawie zmiany prawa aborcyjnego. Z kolei Koalicja Obywatelska chce liberalizacji prawa aborcyjnego, czyli dostępu do tabletki „dzień po” od piętnastego roku życia i aborcji do dwunastego tygodnia. Jednak w 7. Dniu Tygodnia w Radiu ZET Urszula Pasławska z PSL-u zapowiedziała, że zagłosuje za propozycją koalicjantów.



- Każda tego typu propozycja, chociaż mi bardzo bliska, ja będę głosowała za aborcją do 12. tygodnia, ale ona będzie tylko elementem dyskusji. Bardzo ważnej dyskusji - zaznaczyła.

Pasławska: zagłosuję za prawem do aborcji do 12. tygodnia ciąży

Według polityczki zmian nie uda się wprowadzić w czasie prezydentury Andrzeja Dudy. - Mamy stuprocentową świadomości, że nawet gdyby ta ustawa uzyskała większość w Sejmie, nie zostanie podpisana przez prezydenta - stwierdziła Pasławska.

Posłanka PSL-u dodała, że referendum i ustawa ratunkowa, która doprowadziłaby do braku kar za pomoc przy aborcji, to rozwiązania, za którymi zagłosowałaby nawet część polityków PiS.

Źródło: Radio ZET