Rozłam w większości sejmowej ws. TVP? "Mam wątpliwości co do decyzji ministra"

Zmiany w mediach publicznych elektryzują opinię publiczną od 20 grudnia. TVP przechodzi radykalną transformację, a jej byli pracownicy znaleźli "schronienie" w Telewizji Republika. Szczególne emocje wywołała decyzja ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o postawieniu spółek TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji.

Formalnie nienależąca do koalicji rządzącej partia Razem nie podziela wielkiego entuzjazmu odnośnie do rewolucji w mediach publicznych. Adrian Zandberg tłumaczył, co trzeba zrobić.

Adrian Zandberg ma pomysł na zmiany w TVP

- Mam wątpliwości co do pierwszej decyzji ministra kultury [ws. zmian w Radach Nadzorczych mediów publicznych - przyp. red.], bo ona może zostać podważona. Wszystkie decyzje muszą ustać się w sądzie, dlatego uważam, że ta późniejsza decyzja [o stanie likwidacji - przyp. red.] jest pod względem prawnym mniej ryzykowna - powiedział poseł Adrian Zandberg w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

- Na stole leżały mniej ryzykowne scenariusze. Można było choćby odwołać pana Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych, są do tego poważne podstawy. Można było, do czego i tak ostatecznie doszło, pójść obecną ścieżką postępowania likwidacyjnego. Ale dziś to już rozważania historyczne. A wątpliwości prawne rozstrzygną ostatecznie sądy - dodał w rozmowie z "Faktem" lider partii Razem

Zdaniem polityka istnieje tylko jeden sposób wyjścia z tej trudnej sytuacji. - To, czego teraz potrzeba, to nowego ładu medialnego. Takiego, który realnie da pluralizm w mediach publicznych. Telewizja publiczna powinna należeć do wszystkich, nie tylko do rządzących. Tu nie chodzi wyłącznie o polityków. Chciałbym, żeby w TVP było miejsce dla głosu związków zawodowych, ruchów klimatycznych, organizacji społecznych, ekspertów o różnych poglądach, bo przecież ekonomiści czy prawnicy też się często ze sobą spierają. Wierzę, że taka TVP, wyjęta spod logiki ścigania się o zyski, jest możliwa - podkreślił poseł.

Parlamentarzysta jest przekonany, że taką sytuację da się wypracować w parlamencie. - Chciałbym, żeby Sejm tej kadencji w końcu na trwałe media publiczne naprawił - przekazał Zandberg.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"/Polsat News