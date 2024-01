Ruch ws. Kamińskiego. Prezes izby Sądu Najwyższego się buntuje

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji o wygaszeniu im mandatów posłów. Do obu spraw wyznaczono składy sędziowskie i terminy posiedzeń niejawnych na 10 stycznia.

W sprawie Wąsika skład sędziowski Izby Pracy złożony jest z sędziów orzekających w SN po 2018 roku. W sprawie Kamińskiego z kolei skład obejmuje sędziów orzekających w tym sądzie jeszcze przed 2018 rokiem.

Mariusz Kamiński przed Sądem Najwyższym. Spór między izbami

O przeniesieniu sprawy zdecydował w czwartek prezes Izby Karnej Zbigniew Kapiński, zastępujący nieobecną I Prezes SN Małgorzatę Manowską. Prezes Izby Pracy nie zamierza podporządkować się tej decyzji. - Zarządzenie prezesa Kapińskiego zostało wydane z jawnym naruszeniem art. 28 ustawy o SN - mówił cytowany przez Onet prezes Izby Pracy sędzia Piotr Prusinowski.

- Faktycznie istnieje instytucja sporu kompetencyjnego między izbami, jednak ma ona zastosowanie tylko wtedy, jeśli prezes SN kierujący daną izbą stwierdzi w trakcie wstępnego badania, że izba ta nie jest właściwa, a izba inna, do której przekazano tę sprawę, również nie czuje się właściwa. Wtedy, i tylko wtedy, I Prezes SN ma prawo rozstrzygać spór kompetencyjny. W kontekście sprawy pana Mariusza Kamińskiego taka sytuacja nie zachodzi. Sprawa znajduje się w gestii sądu i żadne zarządzenie I Prezesa SN nie może być "mocniejsze" niż orzeczenie sądu - przekazał prezes Izby Pracy SN.

Onet dopytywał, co gdyby złożona z tzw. neosędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej przed 10 stycznia zajęła się sprawą polityka PiS. - Gdyby Izba Kontroli zdecydowała się na taki krok, to według mojej oceny 3-osobowy skład Izby Pracy musiałby ocenić, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN jest sądem, i gdyby uznał, że nie jest, to zająłby się sprawą pana Kamińskiego dokładnie tak, jak było to zaplanowane - ocenił sędzia Prusinowski.

Źródło: Radio ZET/Onet