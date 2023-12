Sejm zdecydował o powołaniu komisji śledczej ws. wyborów kopertowych z maja 2020 roku jeszcze w trakcie funkcjonowania „tymczasowego” rządu Mateusza Morawieckiego. 12 grudnia, już po powołaniu w drugim kroku konstytucyjnym Donalda Tuska na szefa rządu, posłowie wybrali skład pierwszej sejmowej komisji śledczej w tej kadencji.

Nowa koalicja uznała, że rozliczenie czołowych polityków PiS i ówczesnego rządu, odpowiedzialnych za przygotowanie wyborów korespondencyjnych, jest kluczowe w kontekście wydania ok. 76 mln złotych. Skład komisji poznaliśmy we wtorek.

Sejm wybrał skład komisji śledcza ws. wyborów kopertowych

Do komisji wybrano czterech posłów PiS: Waldemara Budę, Przemysława Czarnka, Pawła Jabłońskiego, Mariusza Krystiana. Oznacza to, że największy klub w Sejmie, choć będący w opozycji, będzie miał najwięcej członków.

Klub Koalicji Obywatelskiej będzie reprezentowany przez trzy osoby: Magdalenę Filiks, Dariusza Jońskiego i Jacka Karnowskiego. Z PSL w komisji zasiądzie Agnieszka Maria Kłopotek, z Lewicy będzie to Anita Kucharska-Dziedzic, z Polski 2050 Bartosz Romowicz, a z Konfederacji Witold Tumanowicz.

Poza PiS wszystkie partie domagają się rozliczeń ówczesnego kierownictwa państwa za niewłaściwe przygotowanie wyborów kopertowych. Decyzja w sprawie powołania komisji zapadała jednak niemal jednomyślnie. Na 449 posłów „za” głosowało 447, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że pierwsze posiedzenie komisji zostało zwołane 13 grudnia na godz. 11. Poseł KO Dariusz Joński powiedział dziennikarzom w Sejmie, że czeka ich praca, są gotowi i przygotowani. Na pytanie, kiedy może pojawić się raport z prac komisji, odpowiedział: - Nie chciałbym ostatecznie mówić, bo to zależy, co wyjdzie w trakcie, jeśli chodzi o przesłuchiwanie świadków, bo oni mogą też rzucić światło na nowe obszary, ale chciałbym, żeby raczej liczyć to w kwartały, a nie lata, jeśli chodzi o rozliczenie i zakończenie prac komisji.

Dopytywany, czy może to nastąpić przed wyborami samorządowymi, odpowiedział: - Ale też nie wiemy kiedy ostatecznie te wybory samorządowe będą. Zależy od daty. Zobaczymy - podsumował Joński.

Źródło: Radio ZET/PAP - Olga Łozińska, Marcin Chomiuk, Katarzyna Krzykowska