Rydzyk dostał miecz od Sasina. Ujawniono, ile kosztował prezent. Gigantyczna kwota

Tadeusz Rydzyk dostał miecz w trakcie 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Pojawili się tam czołowi politycy PiS m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MON Mariusz Błaszczak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

To właśnie Sasin, wraz z prezesem Grupy Enea Pawłem Majewskim, wręczył podarunek Rydzykowi. Wirtualna Polska dowiedziała się, że historyczny miecz za około 250 tys. zł został zakupiony przez Fundację Enea ze zbiorów antykwarycznych.

Minister Sasin napisał na Twitterze, że miecz pochodzi z czasów Mieszka I. “Trafi on do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu” - przekazał. - Taki obiekt, eksponat muzealny, symboliczny, 1000-letni, czyli prawie tak stary jak chrześcijaństwo w Polsce - zachwalał z kolei prezes Enei Paweł Majewski, cytowany przez Radio Maryja.

“Obecnie miecz nie służy walce, ale jest symbolem, by tę walkę podjąć. Chodzi o walkę, a właściwie obronę, na co wskazywały słowa ministra Jacka Sasina” - czytamy na stronie rozgłośni. - Będziemy toczyć tę obronę przy pomocy takich instytucji jak Muzeum Pamięć i Tożsamość, bo naród, który nie ma pamięci, traci również swoją tożsamość - powiedział Sasin, cytowany przez Radio Maryja.

Grupa Enea potwierdziła Wirtualnej Polsce, że Fundacja Enea przekazała środki Fundacji Tożsamość na zakup miecza datowanego na X/XI wiek w jednym z polskich antykwariatów. Autentyczność eksponatu mieli potwierdzić "niezależni specjaliści, którzy mają wiedzę z zakresu historii sztuki i bronioznawstwa".

Politycy opozycji skrytykowali fundowanie Rydzykowi tak kosztownych prezentów. “Gangsterzy to chociaż ślady zacierają, ale to gangsterzy…” - napisał na Twitterze Tomasz Trela z Lewicy. W podobnym tonie wypowiedział się Bartosz Arłukowicz z KO. “A ten miecz, to kupiliście gdzieś na giełdzie staroci, czy po prostu z muzeum dmuchnęliście?” - kpił poseł opozycji.

