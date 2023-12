Rydzyk grzmi o "wielkiej manipulacji" i prosi o wsparcie. Wzywa Polaków do mobilizacji

Tadeusz Rydzyk oceniał w rozmowie z portalem wPolityce.pl to, co dzieje się w Sejmie, w tym pomysły nowej większości, która niedługo sformuje rząd. Duchowny ocenił, że Polacy padli ofiarą "wielkiej manipulacji". Redemptorysta zaapelował też do swoich zwolenników o pieniądze dla Radia Maryja.

Tadeusz Rydzyk zabrał głos ws. nowej władzy

Zakonnik został zapytany o to, jak udało mu się stworzyć tak duże media katolickie. - Przede wszystkim to nie jest tak duże, jak to opisują. Ileż to znaczy na tle mediów lewicowych czy z obcym kapitałem? Potrzeby są dużo większe, by cały naród był formowany, by wychowywać silne osobowości. Jesteśmy zalani potworną manipulacją. Tamte media są jak Goliat, mają nieprzebrane zasoby finansowe, są po zęby "uzbrojone". W tym kontekście Radio Maryja to jest coś maleńkiego. Z trudem to utrzymujemy i każdego, kto słucha, ogląda, prosimy o wsparcie, o cegiełkę na to wspólne dzieło - stwierdził o. Rydzyk, ponownie apelując do słuchaczy o pieniądze.

Redemptorysta szybko przeszedł jednak do skomentowania sytuacji w kraju. - To, co dokonało się ostatnio w Polsce, to moja opinia, subiektywna, to jest wynik wielkiej manipulacji. I myślę, że to nie były jednostki, które grały w tym teatrze manipulacji, to byli ludzie zorganizowani, przeszkoleni, finansowani, będący częścią wielkiej struktury, wielkiej, jak to nazywam, międzynarodówki. To są ci, którzy Polski nienawidzą, zwłaszcza takiej, która ma wiarę w sercu, jest wierna tradycji humanistycznej, szanuje swoich bohaterów i świętych - zdiagnozował Tadeusz Rydzyk.

Dyrektor Radia Maryja wezwał Polaków do mobilizacji

Duchowny przekonywał, że "Polacy muszą się dziś mobilizować, bo zagrożonych jest wiele spraw". - W Radio Maryja też będą chcieli uderzyć. Ale nie tylko w nas. Telewizja Polska też nie we wszystkim mi się podoba, są tam też rzeczy niedobre, ale jednak daje dziś głos Polakom wcześniej przemilczanym. Ją też chcą przejąć, zniszczyć - powiedział, mając na myśli nową większość sejmową. Dodał, że "uderzenie" w CBA i IPN to oznaka, że nowej koalicji przeszkadza rozwój Polski w ostatnich latach.

Tadeusz Rydzyk skrytykował też marszałka Sejmu Szymona Hołownię. - Sam pan marszałek też mnie zadziwia. Przecież on wypłynął na rekolekcjach, książki religijne pisał, gościł po parafiach, duszpasterze akademiccy go zapraszali. A teraz w Kościół uderza. Pytam zatem: czy to w takim razie nie było oszukanie nas, podprowadzenie, prowadzenie do realizacji zadań? Czy to nie jest jakiś zadaniowiec? Tak to wygląda - ocenił dyrektor Radia Maryja.

Toruński zakonnik odniósł się też do planowanych zmian w unijnych traktatach. - Nie jesteśmy przeciwko Niemcom, nie jesteśmy przeciwko innym narodom. Jesteśmy przeciwko złu, zniewalaniu Polaków. Przykre jest to, że tak zmanipulowali Polaków, przy pomocy mediów, z pomocą także niektórych sprzedawczyków. Idziemy w kierunku zniewolenia na własne życzenie. Trzeba zatem budzić świadomość, sumienia. I bardzo ważne: nie dać się podzielić, bo będą próbowali - stwierdził Rydzyk.

Źródło: Radio ZET/wPolityce.pl