Ryszard Czarnecki uderza w Donalda Tuska: poziom kreta na Żuławach

Ryszard Czarnecki skrytykował Donalda Tuska za wypowiedź na piątkowym wiecu w Poznaniu o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim. - Pełne gacie? No, poziom kreta na Żuławach - ocenił szefa Platformy europoseł PiS.

Czarnecki o Tusku: poziom kreta na Żuławach

- Jeśli szef waszego sztabu (Tomasz Poręba - red.) podaje się do dymisji, to znaczy, że coś w waszej kampanii nie gra. Czyli wygląda na to, że się ratujecie tym referendum - zauważył prowadzący Andrzej Stankiewicz.

- Słowa pana przewodniczącego Tuska pokazują, jakie byłyby rządy w jego wykonaniu: sianie nienawiści - uważa Czarnecki.

W swoim wystąpieniu Tusk nazwał też rządzących “seryjnymi zabójcami kobiet”. Słowa padły w kontekście śmierci 33-letniej, ciężarnej Doroty, która zmarła w szpitalu, bo szpital nie zdecydował się dokonać aborcji. Był to już kolejny taki przypadek w ostatnich latach.

Również ta wypowiedź nie spodobała się europosłowi PiS. - To jest coś obrzydliwego, bo traktuje instrumentalnie tragedie kobiet. Nic się w polskim prawie nie zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat, jeśli chodzi o ochronę życia - uważa Czarnecki.

Zgorzelski oburzony wypowiedzią europosła PiS ws. śmierci Doroty

Europoseł PiS wyliczył też, że w czasie rządów PO-PSL w 2008 roku było 19 takich przypadków. - 2,5-krotnie więcej niż teraz - mówił Czarnecki.

Piotr Zgorzelski z PSL-u ostro zaprotestował. - Teraz zachował się pan jak faryzeusz. Nie wolno stosować statystyki do życia człowieka - upomniał Zgorzelski.

Oburzony wypowiedziami polityków PiS w tym kontekście był też Robert Biedroń z Lewicy. - Śmierć Doroty, Izy, Agnieszki, Anny, to jest naprawdę “wroga propaganda”? Jutro pan prezes Kaczyński będzie obchodził urodziny, ale ani Dorota, ani Agnieszka, ani Anna już więcej urodzin obchodzić nie będą - podsumował.

RadioZET.pl