Wielki powrót Ryszarda Petru. Dostał ważną funkcję w Sejmie

We wtorek członkowie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju wybrali na przewodniczącego Ryszarda Petru z Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga. Za jego wyborem oddano 26 głosów, był jeden głos wstrzymujący się, nikt nie był przeciw.

Komisja wybrała także 5 wiceprzewodniczących. Zostali nimi Mirosława Nykiel i Michał Jaros z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Magdalena Sroka z Klubu Parlamentarnego PSL Trzecia Droga, Arkadiusz Sikora z Klubu Parlamentarnego Lewicy oraz Małgorzata Wassermann z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Wiceprzewodniczący zostali wybrani w głosowaniu grupowym. Za ich kandydaturą odpowiedziało się 29 posłów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju liczy 33 członków. W komisji zasiadają m.in. Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej, Maria Koc i Krzysztof Tchórzewski z PiS, Izabela Bodnar z Polski 2050-TD, Marek Biernacki z PSL-TD oraz Marcelina Zawisza z Lewicy.

Ryszard Petru po raz pierwszy dostał się do Sejmu po wyborach w październiku 2015 roku. Założona przez niego Nowoczesna uzyskała w wyborach 7,6 proc. poparcia, co przełożyło się na 28 mandatów. Jeszcze pod koniec tamtego roku, po masowych protestach KOD-u, Nowoczesna w jednym z sondaży została liderem, wyprzedzając PiS. Petru nie utrzymał jednak tak wysokiego poparcia. Seria kompromitacji, a później przegrana walka o przewodnictwo w partii z Katarzyną Lubnauer, doprowadziła do tego, że znalazł się na marginesie polskiej polityki. Do Sejmu wrócił dopiero w 2023 roku, startując z listy Trzeciej Drogi (Polski 2050).

Radio ZET/PAP - Marek Siudaj