Rząd chce zmian na granicy polsko-białoruskiej. Co dalej z barierą?

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk zapowiedział w TOK FM stworzenie kompleksowego rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. - Szukamy rozwiązania, które zabezpieczy granicę, ale z elementem humanitaryzmu. Push backi, wywózki, czy jednak ja to mówię zawrócenia, nawet siłowe skończą się wtedy, gdy zamkniemy szlak. Gdy szlak będzie otwarty, to zawsze może do tego dochodzić - mówił.

O słowa wiceszefa MSWiA Marcin Kierwiński został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie. - Pan minister Duszczyk pracuje nad ewentualnymi rozporządzeniami - powiedział. - Jedno jest pewne - musimy zapewnić 100-procentową szczelność naszych granic i bezpieczeństwo naszej granicy. Musimy myśleć o rozbudowie bariery i to jest proces, który chwilę czasu zajmie.

Rząd chce zmian na granicy polsko-białoruskiej

Na uwagę, że rozporządzenie z okresu rządów PiS o push backach było zdaniem ówczesnej opozycji nielegalne, Kierwiński odparł: - Dlatego pracujemy nad jego nowelizacją, żeby wszystko w tym zakresie było i bezpieczne, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, i zgodne z procedurami.

Od lata 2021 roku gwałtownie rosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów pochodzących głównie z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. W okresie od 2 września do 30 listopada 2021 roku w 183 miejscowościach województwa podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy.

W dniu 29 października 2021 Sejm uchwalił rozpatrywaną w tzw. trybie pilnym ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę weszła w życie 4 listopada 2021 roku. Inwestorem był Komendant Główny Straży Granicznej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 mld 615 mln zł. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w styczniu 2022 roku. 30 czerwca 2022 roku Straż Graniczna poinformowała o zakończeniu prac przy budowie bariery na granicy polsko-białoruskiej.

Źródło: Radio ZET/ Grzegorz Bruszewski (PAP)