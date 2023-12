Rząd Morawieckiego na półmetku. "Prezydent żyje w równoległej rzeczywistości"

Mija tydzień od zaprzysiężenia przez prezydenta Andrzeja Dudę rządu Mateusza Morawieckiego. Większość sejmowa odlicza dni do wyboru Donalda Tuska na premiera i nie szczędzi gorzkich słów oponentom. - Dzisiaj jest półmetek tego rządu, więc powinniśmy dokonać podsumowania. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie żadnej jego inicjatywy - ironizowała Joanna Mucha z Polski 2050 na antenie Radia ZET.

Półmetek rządu Mateusza Morawieckiego

Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta RP przekonywał, że Andrzej Duda skorzystał ze swojego konstytucyjnego uprawnienia i z dobrego zwyczaju, desygnując Mateusza Morawieckiego na premiera. Polityk nie przekreślał szans na uzyskanie wotum zaufania przez gabinet PiS.

- Czy ten rząd jest powołany na dwa tygodnie? Okaże się 11 grudnia. [...] W 2014 roku Donald Tusk czmychnął do Brukseli, kiedy publicyści pisali, że nie ma szans wygrać wyborów, został mu rok premierostwa, a w Brukseli miał 5-letnią kadencję - mówił prezydencki minister, odbijając piłeczkę w stronę nowej koalicji.

Zdaniem oponentów zgromadzonych w studiu, działanie nowego rządu PiS to "skok na kasę". - Prezydent jakby żył w równoległej rzeczywistości. Ten rząd nie jest po to, aby coś zrobić, bo dzieje się coś za ich plecami. W spółkach skarbu państwa dotrudniani są ciągle nowi ludzie, zmieniane są stanowiska na kierownicze. To moralnie naganny skok na publiczną kasę - oceniła Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej w Radiu ZET.

Kiedy rząd Donalda Tuska przejmie władzę?

1 grudnia odbyły się rozmowy marszałka Sejmu Szymona Hołowni z kandydatem większości sejmowej na premiera Donaldem Tuskiem. - Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać w Sejmie o tym, co wydarzy się 11 i 12 grudnia, co Sejm może zrobić, żeby proces realizacji woli wyborców z 15 października wszedł w życie - mówił Hołownia. - Mamy plan. Mam nadzieję, że będziemy w stanie go zrealizować - dodał marszałek Sejmu.

Informację potwierdził lider KO Donald Tusk. - Pan marszałek zaproponował scenariusz, który ułatwi wszystkim skuteczne, efektywne powołanie nowego rządu. 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Mateusza Morawieckiego z jego propozycjami. [...] Jeśli czas pozwoli 11 grudnia, to 11 grudnia dokonamy wyboru nowego premiera - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że "te decyzje będzie podejmował oczywiście marszałek Sejmu". Ale - jak dodał - "chcielibyśmy też, aby to odbyło się w dzień albo najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w okolicach północy". Podkreślił, że "jeśli obrady przedłużą się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia". - Spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli, 12 grudnia expose nowego premiera, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia - podsumował Tusk.

