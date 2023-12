Rząd siłą przejmie siedzibę TVP Info? Tusk: nie będzie świętych krów

TVP, Polskie Radio i PAP mają nowe władze. Nie chce z tym pogodzić się poprzednia ekipa rządząca i jej najtwardsi zwolennicy. W okresie bożonarodzeniowym kontrolowana przez nominantów PiS Rada Mediów Narodowych powołała własnego "prezesa" zarządu TVP Michała Adamczyka, choć tę samą funkcję od 20 grudnia sprawuje już Tomasz Sygut. Poza tym posłowie PiS wciąż okupują siedziby PAP i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Do tematu na konferencji prasowej w środę odniósł się premier. - Chcę postawić tę sprawę z głowy na nogę, tak jak naprawdę wygląda. Mamy do czynienia z elementami siłowymi i przemocowymi w tym procesie. Jednymi, którzy się na to porwali, są parlamentarzyści PiS i ich współpracownicy. Nie podoba się Kaczyńskiemu to, co teraz dzieje się teraz w mediach publicznych, zwłaszcza telewizji. Nie dziwie mu się. Przez 8 lat przyzwyczajał siebie, swoją partię i Polskę, że media publiczne są własnością polityczną oraz finansową PiS i jego akolitów. Tak nie jest - komentował Donald Tusk.

Okupacja TVP i zamieszanie wokół władz mediów publicznych. Tusk komentuje

Dodał, że PiS na zmiany w TVP "reaguje z wściekłością i furą oraz walczy o życie". - Niedługo dowiecie się bardzo dokładnie, dlaczego część z nich walczy jak o życie i trzymać rękę na gardle mediów publicznych - komentował, nie dodając szczegółów.

Poinformował, że rząd za pomocą odpowiednich procedur skierował 6 wniosków ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które fizycznie wstrzymują zmiany w mediach publicznych. - To prokuratura rozstrzygnie, kto używał przemocy. Mamy do czynienia z okupacją budynków publicznych i siłowym wejściem do infrastruktury krytycznej - podkreślił.

Premier zapewnił, że działania koalicji rządzącej ws. mediów publicznych "są zgodne z prawem". - Niektórzy pytają, dlaczego sami nie używamy siły (w sprawie okupacji TVP i PAP - red.). Przecież mamy do czynienia z wieloma naruszeniami porządku, miru domowego i własności. Nie tylko dlatego, że były Święta - to nie jest fajny czas na złe rzeczy i przemoc. Mam przekonanie, że polska polityka ma być wolna od przemocowości - słownej, fizycznej, nadużywania władzy. Wolę, żeby machina państwa toczyła się powoli, ale konsekwentnie, jak walec - podkreślił szef rządu.

Donald Tusk podsumował: - Każdy za złamanie prawa odpowie indywidualnie, bez znaczenia czy jest parlamentarzystą PiS. Nie będzie świętych krów. Będziemy głosowali za uchylenie immunitetu tym, którzy decydowali się i decydują się na łamanie prawa.

Tusk o poprzedniej TVP: stajnia Augiasza

Donald Tusk na środowej konferencji prasowej odniósł się do kwestii finansowania mediów publicznych, w tym do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który przed świętami poinformował o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej, w której ujęta była m.in. kwestia finansowania mediów publicznych - kwotą ok. 3 mld zł - z budżetu państwa.

- Minister kultury będzie zajmował się sytuacją mediów publicznych po wecie prezydenta, a więc w sytuacji, w której media publiczne nie mają do dyspozycji tych 3 mld zł w obligacjach. Jako właściciel - nie jako osoba, tylko urząd MKiDN - będzie zobowiązany do podjęcia spokojnych, racjonalnych decyzji tak, żeby móc skutecznie działać w obliczu bardzo małych środków, jakie będą przeznaczone na media publiczne - powiedział premier.

Dodał, że media publiczne to obecnie "stajnia Augiasza", m.in. ze względu na przerost zatrudnienia czy zbyt wysokie płace niektórych pracowników. - Niektóre porządki w nich będą kosztowały - zaznaczył.

- Dlatego zależało nam na tym, żeby mieć taką elastyczną formułę: jak jest niezbędna pomoc w restrukturyzacji, to żeby ona była dostępna. Jest rezerwa w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, to także obligacje. To jest duża rezerwa, przygotowana jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego. Więc przy jakichś nagłych potrzebach - tak, żeby nie było zawału - media publiczne dostaną wsparcie - zadeklarował Tusk.

- Ale nie będzie to Bizancjum. Te miliardy, które potem przekładają się na jakieś absolutnie kosmiczne zarobki, premie funkcjonariuszy pisowskich w tych mediach. (...) Tu chodzi także o racjonalne działania menedżerskie, gospodarcze. Marnotrawiono tam gigantyczne środki, i w związku tym trzeba będzie podejmować też decyzje restrukturyzacyjne. Temu będzie czas poświęcał minister kultury, a nie szukaniu pieniędzy w nowej ustawie (okołobudżetowej - red.) - mówił premier.

Źródło: Radio ZET/PAP - Mikołaj Małecki, Katarzyna Lechowicz-Dyl