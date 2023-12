Rząd Tuska bierze się za szkoły. Jest zapowiedź likwidacji jednego przedmiotu

Historia i Teraźniejszość (HiT) to obowiązkowy przedmiot dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który wprowadzono w ubiegłym roku. Krytycy pomysłu byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka argumentowali, że podstawa programowa i podręczniki rekomendowane przez rząd PiS wprowadza kontrowersje treści, jak pozytywne przedstawienie polityków prawicy.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w sobotę na antenie TVN24 mówiła o przyszłości HiT w szkołach. Jej zdaniem ten przedmiot powinien zniknąć z planu lekcji uczniów. - Wiadomo, że to nie może się wydarzyć w środku roku, natomiast wrzesień to jest dobry moment, zwłaszcza że ten przedmiot nie zakorzenił się szczególnie w szkołach - dodała.

Rząd Tuska zlikwiduje HiT. Zmiany już od nowego roku szkolnego

Łoboda wyjaśniła: - To jest realne, żeby tego przedmiotu od nowego roku szkolnego nie było. Oczywiście kompleksowa zmiana podstaw programowych nie wydarza się w tak krótkim czasie, natomiast likwidacja zbędnego i szkodliwego przedmiotu, czy też modyfikacja głęboka tego, czego się uczą w jego ramach uczennice i uczniowie, jest możliwa.

Jej zdaniem "do kosza musi pójść podstawa programowa i podręczniki, które tej podstawie programowej towarzyszyły". W ocenie Łobody do szkół powinna wrócić wiedza o społeczeństwie (WOS).

- Natomiast być może do tego przedmiotu dodać elementy historii najnowszej, bo rzeczywiście ja się zgadzam z diagnozą, że w szkołach ponadpodstawowych, i w podstawowych dzieje się to samo, nigdy nie dochodzimy do tych najnowszych wydarzeń w historii, nigdy nie dochodzimy do tych najnowszych osiągnięć literatury, choć właśnie ta najnowsza historia ma największy wpływ na wybory, które dzisiaj podejmujemy - komentowała.

Posłanka KO mówiła w TVN24 również o pomyśle likwidacji prac domowych dla uczniów szkół podstawowych. - To oczywiście nie jest taki prosty ruch i realizacja tej decyzji nie zajmie tygodnia. Natomiast tak, rzeczywiście będziemy odchodzić od prac domowych. Oczywiście, że będą wytyczne, oczywiście, że będziemy zmniejszać tę ilość prac domowych, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że przychodzi minister czy ministra i mówi wszystkim nauczycielom: od dzisiaj nie możecie w ogóle zadawać prac domowych - komentowała.

Źródło: Radio ZET/TVN24