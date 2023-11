Rząd Tuska szykuje zmiany na granicy z Białorusią. "Polska nie potrzebuje płotu"

Zapora na granicy polsko-białoruskiej powstała w 2022 roku. To stalowy płot o wysokości 5,5 metra i długości 186 kilometrów. Uzupełnieniem zapory jest system kamer i czujników, który w całości jest już wykorzystywany przez polską Straż Graniczną. Nowy rząd Donalda Tuska przygotowuje się do wzmocnienia granicy.

Granica polsko-białoruska. "Tam potrzebne są nowe rozwiązania"

– Zrobimy wszystko, aby była ona naprawdę skuteczna. Dziś mamy płot, Polska nie potrzebuje płotu, tylko skuteczną zaporę. Tam potrzebne są nowe rozwiązania, chociażby teleinformatyczne i realne wzmocnienie tego, co robi straż graniczna – mówił w Polsat News Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.

– Straż graniczna robi fantastyczną robotę, ale oni po prostu potrzebują wsparcia w zakresie obrony granic – ocenił poseł KO. – Ta zapora zostanie wzmocniona. Zrobimy wszystko, żeby nasza granica była bezpieczna, natomiast bezpieczeństwo nie wyklucza humanitarnego zachowania – zaznaczył.

Przyznał, że jego zdaniem, "to, co się dzieje na polskiej granicy, jest dziś cały czas nieakceptowalne". – Polska granica jest dziurawa jak sito. My to zmienimy – powiedział. – Jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji oczywiście będzie audyt – dodał.

Kierwiński nowym szefem MSWiA?

Paweł Szefernaker, dotychczasowy zastępca szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, został ministrem spraw wewnętrznych i administracji w zaprzysiężonym w poniedziałek dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Według medialnych doniesień na czele resortu w rządzie Tuska ma stanąć Marcin Kierwiński. Z kolei wiceministrem z poparciem Lewicy ma zostać poseł Wiesław Szczepański.

