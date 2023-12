"Rząd zdecydował, że dosypie pieniędzy TVP". Są jednak specjale zasady

Do mediów publicznych w 2024 roku trafią dodatkowe środki. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski. "Rząd zdecydował, że dosypie w przyszłym roku pieniędzy TVP" - napisał na Twitterze.

Gierszewski sprecyzował, że "media publiczne dostaną pieniądze jednak nie automatycznie, ale dopiero, kiedy wyczerpią im się środki budżetowe". Dodał też, że "chodzi o papiery skarbowe, których wartość nie może przekroczyć kwoty 1.995 miliona złotych".

Dodatkowe pieniądze dla TVP. Rekompensata za zwolnienia od opłat abonamentowych

Rozwiązania dotyczące mediów publicznych zawarto w "projekcie autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024". W dokumencie możemy przeczytać: "Dodaje się przepis będący podstawą prawną do ewentualnego przekazania skarbowych papierów wartościowych do jednostek publicznej radiofonii i telewizji jako rekompensaty ubytku wpływów wynikających ze zwolnień od opłat abonamentowych w roku 2024".

Z dostępnych na rządowej stronie dokumentów dowiadujemy się też, że rekompensata "przekazywana byłaby w formie skarbowych papierów wartościowych i przeznaczana pod nadzorem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - tak jak opłaty abonamentowe - wyłącznie na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej". Dodano też, że "rozporządzenie skarbowymi papierami wartościowymi wymagać będzie zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych".

Źródło: Radio ZET