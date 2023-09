Rządzący nie wierzą już w wygraną PiS? Wysłali listy do proboszczów

Suwerenna Polska uznała, że ostatnie tygodnie przed wyborami parlamentarnymi to dobry czas, aby zwrócić się o pomoc do sił najwyższych. Politycy partii Zbigniewa Ziobry rozesłali listy do proboszczów, w których proszą o modlitwę w kontekście zbliżających się wyborów.

- Jest tyle zagrożeń, że trzeba nam wielkiej modlitwy. Uważamy, że bardzo niedobre byłoby oddanie Polski w ręce naszych kontrkandydatów - powiedziała Maria Kurowska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Suwerenna Polska wysłała listy do proboszczów

Listy zostały wysłane przez biuro poselskie Marii Kurowskiej. Podpisali się pod nim kandydaci Suwerennej Polski do Sejmu. Proszą w nim, aby księża modlili się za ojczyznę.

"Doskonale wiemy, że część opozycji politycznych w naszym kraju, pragnie tego, aby wymazać Boga i Kościół z życia naszej Ojczyzny" - piszą politycy Suwerennej Polski.

Politycy podkreślili, że sami "nie są w stanie obronić najważniejszych wartości chrześcijańskich", takich jak "poszanowanie ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci". Pod pismem podpisali się m.in. Zbigniew Ziobro, Janusz Kowalski i Marcin Warchoł.

- Jako Suwerenna Polska uważamy, że bardzo niedobre byłoby oddanie Polski w ręce naszych kontrkandydatów. Polska nie byłaby suwerenna, a całe życie walczyliśmy o to, by być gospodarzami we własnym kraju - mówiła "Wyborczej" posłanka Kurowska.