Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny? Spór na szczycie państwa

Spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. SN uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych później przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. W ustnym uzasadnieniu można było usłyszeć, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną domeną SN i sądów powszechnych. Tym samym zaopiniował, że ułaskawiając Kamińskiego i Wąsika, Andrzej Duda przekroczył swoje upoważnienia. Z tak postawioną sprawą nie zgadzają się politycy Zjednoczonej Prawicy, oni wolą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w ułaskawieniu nie widzi problemu.

SN kontra TK. "Instytucja jest ośmieszana"

Bartłomiej Wróblewski z PiS w studiu Radia ZET bronił w sobotę (10 czerwca) decyzji TK i samego aktu ułaskawienia prezydenta Andrzeja Dudy. - Decyzja SN jest kuriozalna. Sąd Najwyższy w zasadzie mówi, że nie będzie stosował się do orzeczenia TK - podniósł w programie "6 Dzień Tygodnia".

- Niech Kamiński jeszcze raz stanie przed sądem, sam mówił kiedyś, że nie oczekuje ułaskawienia. Kamiński powinien pójść do więzienia (zgodnie z wyrokiem sprzed lat - red.) - mówi z kolei Marek Sawicki z PSL.

- Prezydent nie może robić tego, co mu się podoba. Jest obowiązany do przestrzegania wyroków. Orzeczenie Trybunału nie wywołuje żadnych skutków prawnych - opiniował z kolei Michał Szczerba (KO). Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Łukasz Rzepecki odparł na to, że decyzje TK są wiążące prawnie, a akt łaski jest kwestią indywidualną. - Pan Kamiński został ułaskawiony zgodnie z prawem - podniósł.

- Doprowadziliście do takiej sytuacji, że instytucja ważna w porządku prawnym jest ośmieszona. Nikt nie będzie jej traktował poważnie - spuentowała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Kamiński i Wąsik skazani. O co chodzi w aferze SN kontra TK

Przypomnijmy najważniejsze fakty dot. afery wokół sporu kompetencyjnego. Z końcem marca 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego szefa CBA, dziś ministra spraw wewnętrznych i administracji, Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika (wtedy i dziś zastępca Kamińskiego) na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku (prowokacja przeciwko ówczesnemu wicepremierowi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego – Andrzejowi Lepperowi). Poza nimi skazano jeszcze dwóch innych członków kierownictwa CBA.

Później Kamiński złożył apelację od wyroku skazującego, ale sąd apelacji nie zdążył rozpatrzyć - Andrzej Duda ułaskawił obu. Naruszenie kompetencji prezydenta miałoby więc polegać na tym, że ułaskawił nieprawomocnie skazanych.

Już w tym roku (2023) TK rozpatrzył wniosek byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z pytaniem o to, czy Sąd Najwyższy może kontrolować prezydenckie prawo łaski. TK uznał, że nie, a SN uchylił jego orzeczenie, kierując sprawę Kamińskiego i Wąsika z powrotem do sądu.

